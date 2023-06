De Volkswagen Golf III en zijn vroege gebreken - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

De Volkswagen Golf III was, zoals te verwachten was, een verkoopsucces. Toch was het niet per se de meest geliefde Golf ooit en dat had verschillende redenen. Zo had hij onder meer door zijn bouwkwaliteit niet de beste reputatie. Precies dertig jaar geleden ontdekten we bij toen nog zeer jonge Golfjes III al een aardige lijst aan gebreken.

De Volkswagen Golf III stamt nog uit een tijd dat Volkswagen nog niet bezig was met glimmertjes, gadgets en uitstraling, maar vooral als doel had om degelijke no-nonsense auto's aan de man te brengen. De derde Golf paste prima in dat plaatje, met zijn weliswaar moderne maar weinig opvallende ontwerp en zijn nuchtere inborst. Het maakte het een populaire keuze in zijn tijd, al zou de Golf III uiteindelijk toch een beetje in de schaduw van zijn voorganger blijven staan. Dat kwam vooral door de GTI, die nogal tegenviel, maar er waren ook voor de bread-and-butter-Golfjes zaken die een smetteloze staat van dienst in de weg stonden.

Exact dertig jaar geleden kwamen we daar achter toen we jong gebruikte exemplaren tegen het licht hielden. De Volkswagen Golf III was toen zo'n anderhalf jaar op de markt. We hadden er al regelmatig mee getest, maar waren benieuwd wat er bij gebruikte Golfjes eventueel al opviel aan gebreken. Er bleek een aardig waslijstje aan problemen op te kunnen treden. Zo kon het dashboardkastje klapperen, de portiersloten haperen, de voorste remschijven konden piepen (is ook een onderhoudsdingetje), de schakelaar van het elektrisch bedienbare schuifdak brak makkelijk af, de koplampen waren niet volledig waterdicht, de knop om de zijspiegels mee te verstellen kon blokkeren, de brandstofmeter bleek onnauwkeurig en het dashboard kon kraken.

Oei, dat waren toch best wat tegenvallers. Gelukkig was er een lichtpuntje; dit zouden namelijk simpelweg kinderziektes zijn. "Deze 'jeugdzondes' zijn inmiddels in de produktie verbeterd en als het goed is zullen bij de meeste vroege modellen deze onvolkomendheden inmiddels zijn verholpen." Met terugwerkende kracht zouden we ons advies van dat moment nog wel wat aanpassen. Destijds zeiden we dat je al prima voor een gebruikte Golf III kon gaan, maar misschien was het beter geweest om even te wachten tot een wat latere lichting tweedehands op de markt kwam. Ook vonden we de 75 pk sterke 1.8 de aan te bevelen keuze, want "deze krachtbron heeft een hoog koppel en is nauwelijks minder sterk dan de 90 pk-versie." Een 1.8 met slechts 75 pk vermogen kon echter in die tijd eigenlijk al niet echt meer. In 1993 kwam de even sterke 1.6 erbij in het aanbod en daarmee was de Golf sneller en zuiniger, dus ook dat was even het langere wachten waard.

Heb jij een Volkswagen Golf III gereden en herken jij de genoemde gebreken? Laat het weten in de reacties.