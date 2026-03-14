Volkswagen Caddy Kombi 1.5 TSI - € 39.990 ('Maxi' zevenzitter: €42.990)

Raamslingers, rammelende dieselmotoren, keihard plastic en veel lawaai: ooit was dat je lot als je met een goedkope uitvoering van een kleine bestelbus op pad ging. Tot op zekere hoogte zag je die wat primitieve karaktertrekken nog wel terug bij de personenautoversies van de Berlingo’s en Kangoo’s die rond de eeuwwisseling nog best in trek waren als gezinsauto. Met toegenomen bpm en afgenomen interesse in dieselmotoren is de populariteit van de zogenaamde ‘ludospace’ als sneeuw voor de zon verdwenen. Of … gebruiken we die financiële nadelen slechts als smoesje om toch gewoon in een stoere SUV te kunnen stappen? Ook deze autovorm gaat met zijn tijd mee. Stellantis biedt al heel lang elektrische versies aan van de Berlingo en de Rifter en wie niet met de beperkte actieradius kan leven, treft bij Volkswagen ook nog de Caddy Kombi eHybrid aan. Dat is een Volkswagen Caddy met achterbank, maar ook met een plug-in hybride aandrijflijn zoals je die kent uit onder meer de Golf en de Tiguan. Die aandrijflijn is hier met 150 pk weliswaar een stuk minder krachtig dan in die modellen, maar levert met zijn grote accu mooi wel een elektrisch rijbereik op tot maar liefst 120 kilometer. Het gevolg: een co2-uitstoot van 40 gram en een bpm-bedrag van honderden in plaats van duizenden euro’s. What’s not to like?

Daar gaan we achterkomen. De Volkswagen Caddy is er in twee carrosserievarianten: de reguliere en de 35 centimeter langere Maxi. Beide versies zijn in vier uitvoeringen, waarvan de goedkoopste simpelweg ‘Caddy Kombi’ heet. Die kost in het geval van de korte L1 €39.990, voor de Maxi betaal je €42.990, maar dan krijg je behalve meer ruimte ook meteen een derde zitrij. Dat is in de meeste gevallen dus de uitvoering die je moet hebben, maar voor ‘Back to basics’ gaan we vandaag uit van de korte variant voor net geen 40 mille. De derde variant van de Caddy Kombi verdient nog wel een eervolle vermelding: voor €42.990 levert Volkswagen de Kombi af met een uitschuifbare oprijplaat achterin voor rolstoelen.

De basis-Caddy valt bij een eerste aanblik niet mee. Het is immers lang geleden dat we in deze rubriek ongespoten bumpers, halogeenkoplampen en wieldoppen zijn tegengekomen. Na een blik op de prijslijst blijkt dat de Caddy het bovendien zonder licht- en regensensor, zonder in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, zonder middenarmsteun en zonder lendensteun moet doen. Handigheidjes als schuiflades en tafeltjes onder en aan de stoelen zitten er ook niet op, net als parkeersensoren voor en een achteruitrijcamera. Toch zijn er ook meevallers. Zo noteren we een compleet infotainmensysteem met navigatie en zes luidsprekers en heeft de Caddy gewoon adaptieve cruisecontrol en zelfs automatische climatecontrol.

Evengoed is het verstandig om de Life-versie in de praktijk als het minimum te zien. De Life biedt geen echte luxe, maar is ook niet zo uitgekleed als de instapper. Zo heeft het tweede niveau meegespoten bumpers, een in hoogte verstelbare passagiersstoel, een middenarmsteun en extra usb-aansluitingen.

De keuze van de auteur

Ik zou altijd voor de lange Caddy Kombi Maxi met derde zitrij gaan. Kleed ik die vervolgens met losse opties aan tot een voor mij acceptabel (maar zeker niet weelderig) niveau, dan staat er 47 mille onder aan de streep. Voor dat geld heb je de Caddy Maxi ook als Style, hoewel die dan alsnog niet de schuifdeuren met sluithulp en klapraampjes heeft die ik eigenlijk wel wil. De vierde uitvoering, een tijdelijk leverbare Limited Edition, is met een handjevol extra opties waarschijnlijk de verstandigste keuze. Hij is nipt goedkoper dan de Style, maar vrijwel net zo luxe. Het is alleen jammer dat ik niet zo goed kan leven met de glanzend zwarte wielen en dito stickers van de Limited. Daar is wat aan te doen, maar wellicht is een Style dan toch de beste weg. Dan ga ik er ook helemaal voor en gaat er ook nog een winterpakket tegenaan. Het resultaat kost inclusief ‘Costa Azul’-lak dik €49.000. Voor pak hem beet €2.000 minder heb je heus ook al een acceptabele Caddy Kombi Maxi, maar het prijsverschil met zo’n dure topuitvoering is wat mij betreft daarmee te klein om niet ook die laatste stap nog te zetten.