De Vluchtstrook: Opmerkelijke Safety Cars uit de F1

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

De wereld is in de ban van het coronavirus en het normale leven komt voor een groot deel even tot stilstand. Zo ook de Formule 1, dat voorlopig nog op de seizoensopener moet blijven wachten. Nu blijft het even bij terugblikken. In de loop der jaren zijn er bijvoorbeeld best wat bijzondere Safety Cars gebruikt. Daar pikken we er een aantal van uit.

We slaan de hele reeks Mercedessen die als Safety Car gebruikt zijn voor deze keer even over. Al sinds 1996 levert Mercedes AMG-versies van diverse modellen aan als Safety Car. Tegenwoordig is het de Mercedes-AMG GT R, voorheen werden topversies van modellen als de SLS, CLK, CL, SL, C en zelfs de SLK als Safety Car gebruikt. Ook werden er vóór die tijd al snelle auto's als de Porsche 911 GT2 en Lamborghini Diablo VT (eenmalig) gebruikt. De meest opvallende Safety Cars uit de geschiedenis van de Formule 1 vinden we echter grotendeels verder in het verleden van de sport terug.

Ford Escort RS Cosworth

De Ford Escort RS Cosworth was natuurlijk geen hele gekke keuze als Safety Car, begin jaren 90. Met z'n 226 pk 2,0-liter turbomotor, vierwielaandrijving en een topsnelheid van 240 km/h gold de Escort RS Cosworth op veel terreinen als één van de snelste allrounders van die tijd. Met deze auto begon de Formule 1 in 1993 te experimenteren met het fenomeen Safety Car. Daarvoor was het een heel sporadisch en totaal onregelmatig terugkerend verhaal geweest, maar de FIA wilde met de Escort proberen of het wat toe kon voegen.

Renault Clio Williams

In 1996 was de Safety Car al een standaard geworden in de Formule 1. Toch werd er op dat moment nog niet echt gekozen voor een vaste auto die bij alle Grands Prix als Safety Car kon optreden. In 1996 werd de Renault Clio Williams namelijk wel bij een groot deel van de races gebruikt, maar niet exclusief. De eerste Mercedes in een lange reeks, de C63 AMG van dat moment, nam namelijk ook een groot deel van de races voor z'n rekening. Die was duidelijk wel wat geschikter voor z'n taak, hoewel het kleine en lichte scheurmonster uit Frankrijk met z'n 147 pk en topsnelheid van 215 km/h ook geen slakketje was. Voor z'n tijd, weliswaar.

Honda Prelude

Nu wordt het al wat vreemder. De Honda Prelude heeft namelijk welgeteld één keer opgetreden als Safety Car. Tijdens de Grand Prix van Japan, in zijn thuisland dus, mocht de Prelude aan het werk. Dat jaar verliep de GP onder drijfnatte omstandigheden en dus werd de Prelude een deel van de race, na diverse ongelukken, voor het veld uitgestuurd om het tempo laag te houden. Op oude actiebeelden van tijdens de race na, is die Prelude verder een groot mysterie. Logischerwijs was het wel de 200 pk sterke VTEC die destijds in Japan leverbaar was.

Opel Vectra

Jawel, je leest het goed. Er heeft ooit een eerste generatie Opel Vectra voor de Formule 1-auto's uit gereden. In 1994 welteverstaan. In het dramatische weekend op Imola, waarbij eerst Roland Ratzenberger en een dag later drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna om het leven kwamen, zette de lokale organisatie een Vectra in als Safety Car. Er waren toen nog geen vastgestelde vereisten voor de auto's en blijkbaar werd een Vectra als voldoende gezien. De Vectra leidde lange tijd het veld in de race, omdat het direct bij de start al fout was gegaan op de startgrid. Achter de Safety Car reed Ayrton Senna, die enkele ronden na het verdwijnen van de Vectra crashte en aan de gevolgen daarvan overleed.

Fiat Tempra

Nog gekker dan een Opel Vectra? Dat ligt eraan of je de Fiat Tempra wel of niet meer geschikt vindt als Safety Car. Tijdens het raceweekend in Brazilië in 1993 was een Fiat Tempra 16v (de 2,0-liter) de Safety Car van dienst. De Tempra kwam ook werkelijk in actie, toen er na hevige regenval meerdere crashes plaatsvonden, werd de auto de baan opgestuurd. Aan het einde van de race was er nog even een bijzonder moment waarbij de Tempra vol in de spotlights stond, racewinnaar Ayrton Senna werd in de Tempra door de pitstraat gereden. Senna hing deels uit de auto om zijn thuispubliek te begroeten. De Tempra in kwestie is hierna uit beeld verdwenen, maar een toegewijde fan maakte er werk van en spoorde de auto op. Inmiddels is hij weer helemaal netjes én weer uitgedost als Safety Car.

Tatra 613

Deze laatste auto behoeft even een belangrijke kanttekening. De Tatra 613 is namelijk formeel nooit als Safety Car aan het werk geweest in een raceweekend, maar was wel de auto die tijdens de Grand Prix van Hongarije in 1995 als Medical Car in actie kwam. Sowieso was deze hele late Tsjechoslowaakse auto met de luchtgekoelde V8 achterin al een bijzonderheid op zich, maar tijdens de race op de Hungaroring dat jaar stond de auto even in het middelpunt van alle aandacht. Toen coureur Taki Inoue opgehaald moest worden bij zijn brandende auto, werd hij nota bene door de Tatra aangereden. Een van de meest bizarre incidenten uit de F1.