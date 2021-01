De Vluchtstrook: hoogpotige cabrio's

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Het overgrote deel van de cabrio's is laag en delen hun basis met een coupé of sedan. Dat is wellicht ook het eerste beeld dat in je opkomt wanneer je aan een cabrio denkt. Toch zijn er ook genoeg voorbeelden van auto's met een open dak die het hogerop zoeken. In deze editie van De Vluchtstrook staan we stil bij deze ongebruikelijke cabrio's.

Op het eerste gezicht lijkt het wellicht een zonderling idee: waarom zou je een SUV of crossover, die doorgaans vooral gericht zijn op praktische bruikbaarheid in plaats van rijplezier, met een open dak willen? Toch valt er wat voor het idee te zeggen, in ieder geval vanuit een zakelijk standpunt. Auto's met een hoge instap zijn de afgelopen jaren namelijk enorm gestegen in populariteit. Vooral voor oudere mensen die graag willen genieten van de zon zijn de hoogpotige cabrio's mogelijk een uitkomst. Zij kunnen daarmee in feite twee auto's combineren in één. Land Rover en Volkswagen speelden daar recent nog handig op in, maar ook Fiat lijkt zich in deze arena te willen begeven. Ze zijn echter bij lange na niet de eersten die dat doen.

Nissan Murano CrossCabriolet

In 2010 zorgde Nissan op de Los Angeles International Auto Show voor de nodige ophef door het doek van de Murano CrossCabriolet te trekken. Daarmee was Nissan in feite de eerste fabrikant die in dit decennium zelf het dak van een SUV uit zijn gamma zaagde. De Murano was oorspronkelijk namelijk nooit bedoeld als cabriolet. De achterportieren verdwenen, de voorruit kwam lager te liggen en Nissan monteerde een stoffen kap. Opvallend genoeg heeft die kap een gespleten achterruit. Onder de motorkap van de Murano ligt een 3,5-liter V6 die gekoppeld is aan een cvt-transmissie. Heel succesvol werd hij nooit, met name omdat het uiterlijk bij veel mensen niet in de smaak viel. In 2014 viel daarom het doek voor de markante CrossCabriolet. In Nederland is de open Murano nooit officieel geleverd, maar toch zijn er enkelen geweest die hem hierheen hebben gehaald.

Range Rover Evoque Convertible

Twee jaar na de Murano CrossCabriolet voor het eerst aan het publiek getoond werd, kwam Land Rover in 2012 met de Evoque Convertible Concept op de proppen. In feite was daar niet heel veel 'concept' meer aan, want na de facelift van de Evoque ging de Convertible in 2016 in nagenoeg ongewijzigde vorm in productie. Voor de Evoque Convertible was er al een basis in de vorm van de driedeurs Evoque. Land Rover hoefde het model dus niet extreem te vertimmeren om tot een cabriolet te komen. Bij de Evoque Cabrio trok men nog steeds enkele wenkbrauwen op, maar de schok was niet zo groot als bij de Murano. Sterker nog, de Evoque Convertible vond voor een duur nichemodel behoorlijk gretig aftrek. In 2018 maakte de eerste generatie van de Evoque plaats voor de volledig nieuwe tweede generatie. Vooralsnog is daar geen Convertible van, maar Land Rover heeft laten doorschemeren dat deze in de pijplijn zit.

Chevrolet SSR

Tja, wat is de Chevrolet SSR eigenlijk? De Super Sport Roadster valt nog het beste te typeren als een kruising tussen een pick-up en een tweezits roadster. Hij kan gezien worden als een moderne incarnatie van de Chevrolet El Camino, met het verschil dat de SSR een opvouwbare hardtop heeft. De SSR is beduidend lager dan bijvoorbeeld een Ford F-150 of Dodge Ram, maar staat hoger op zijn wielen dan een gemiddelde personenauto. Een waar nicheproduct dus. Het uiterlijk van de SSR doet met zijn ronde koplampen en achterlichten en uitgeklopte spatborden nog het meest denken aan oude Amerikaanse pick-ups uit de jaren 50. Dat is niet zo gek, want de Chevrolet Advance Design uit de jaren 50 vormde een belangrijke inspiratie voor de SSR. Een lang leven was het model niet beschoren: op 31 december 2003 kwam de SSR ten tonele en op 17 maart 2006 trok Chevrolet de stekker er alweer uit. In die tijd rolden ruim 24.000 exemplaren van de band.

Suzuki Vitara X-90

Medio jaren 90 kwam Suzuki met de Vitara X-90 op de proppen. Zo heette het model althans in Europa, in de rest van de wereld heette hij simpelweg 'X-90'. Het markante model is gebaseerd op de Vitara, maar vertoont eigenlijk alleen van voren bezien nog gelijkenissen daarmee. De X-90 kreeg twee deuren en een kofferdeksel. Direct achter de voorstoelen kwam een gefixeerde achterruit te staan en door de twee uitneembare dakpanelen was het een zogeheten T-top. Wanneer je een sedan, coupé, targa en SUV in een smeltpan zou gooien, zou de X-90 er hoogstwaarschijnlijk uit rollen. Het markante autootje was geen lang leven beschoren. In 1995 kwam hij op de markt en in 1997 hield Suzuki het alweer voor gezien. Leuk weetje: voordat energiedrankjesfabrikant Red Bull met de welbekende Mini's rond reed, gebruikte het de X-90 als rijdend reclamebord.

Volkswagen T-Roc Cabrio

Van dit rijtje hoogpotige cabrio's is de Volkswagen T-Roc Cabrio momenteel het enige model dat nog in productie is. Volkswagen volgde het voorbeeld van Land Rover en maakte van de T-Roc een vierzits cabrio met drie deuren. Momenteel is de T-Roc zelfs de enige open auto die Volkswagen in haar modellenaanbod heeft. Ten opzichte van de reguliere T-Roc groeide de Cabrio met vier centimeter in lengte en kreeg hij een langere wielbasis. Ondanks de extra lengte lever je in op het gebied van praktische bruikbaarheid, want de stoffen kap moet natuurlijk ook ergens opgeborgen worden. Begin afgelopen jaar is de T-Roc Cabrio pas op de markt gekomen, dus het is wellicht nog wat te vroeg om te beoordelen of het een succes gaat worden. Gezien de huidige trend in de auto-industrie lijkt de basis daarvoor in ieder geval aanwezig te zijn.