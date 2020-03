De Vluchtstrook: de geur van een nieuwe auto

In ‘De Vluchtstrook’ behandelen we onderwerpen die net of geheel niet thuishoren op de hoofdrijbaan van de nieuws-snelweg. Allerlei curieuze of simpelweg interessante zaken uit de autowereld komen aan bod.

Je kent het vast wel als je ooit een nieuwe auto hebt gekocht of wel eens in een showroom rondneust: de geur van nieuwe auto's. Net als de geur van benzine kan het voor autoliefhebbers prettige associaties oproepen, maar er zit ook een naar luchtje aan.

Misschien herken je jezelf er wel in dat je eens een goede teug lucht via je neus inademt als je in een nieuwe auto stapt. De geur van 'nieuwheid' slaat op je luchtwegen en de beleving is compleet. Het roept waarschijnlijk een zekere mate van begeerte op. In deze auto heeft nog niemand anders zijn sporen nagelaten, besef je. Alles is nog schoon en puur. Je eigen geur moet er nog intrekken, mits je de gelukkige eerste eigenaar bent.

De ietwat chemische geur roept kennelijk zoveel positieve gevoelens op dat er zelf commercieel op wordt ingespeeld. Er zijn diverse luchtverfrissers op de markt die zeggen 'de geur van een nieuwe auto' te verspreiden. Ondergetekende heeft die eens geprobeerd in de op leeftijd zijnde eigen auto, maar ze zitten er allemaal naast. Hoe goed en hoe kwaad het ook wordt geprobeerd, niets verslaat 'the real deal'.

Waar komt het vandaan?

Het ruikt chemisch en dat is het ook zeker. De geur van nieuwe auto's is grotendeels afkomstig van de goedjes die worden gebruikt om het interieur in elkaar te zetten. Lijmmiddelen en opvulmaterialen zijn de grootste 'uitstoters' van gassen die samen de opvallende geurmelange creëren. De gassen, zogenoemde volatile organic compounds, komen al bij kamertemperatuur van de gebruikte chemische goedjes af. Weliswaar zal een nieuwe auto die in zon staat nog sterker ruiken, maar vanaf het begin van de bouw van de auto komen de gassen hoe dan ook wel vrij. Doe daar een vleugje geur van de weekmakers in de plastic delen bij en voilà.

Hoewel zoals gezegd sommigen hebben geprobeerd deze geur na te bootsen, is het dus een mengsel van verschillende gassen die in variërende mate vrijkomen en subtiel mengen. Dat is uiteraard niet zomaar samen te vatten in één geurverspreider.

Weg ermee

Genoeg overwegend positieve geluiden over het geurtje, nu is het tijd voor de keerzijde. Een chemisch geurtje verraadt immers al snel dat je iets schadelijks inademt. Dat geldt ook voor de geur van een nieuwe auto. De gassen die van onder andere de lijmmiddelen en weekmakers afkomen, kunnen vervelende effecten op je lichaam hebben. Je kunt er duizelig van worden en hoofdpijn van krijgen, maar in de ergere gevallen geeft het zelfs een verhoogd risico op aantasting van de luchtwegen of mogelijk zelfs de hersenen. Onderzoeken wijzen uit dat sommige gassen maandenlang vrij blijven komen en de concentratie soms zelfs pas na enkele jaren te verwaarlozen is.

Autofabrikanten zijn zich hiervan bewust en steeds meer merken hebben als doel om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Het gebruik van andere middelen, meer goedjes op waterbasis bijvoorbeeld, moet de uitstoot van deze gassen terugbrengen. Ook het gebruik van natuurlijke materialen voor onder meer de stoelbekleding of -opvulling kan helpen. In de praktijk zullen fabrikanten er niet aan ontkomen dat er toch nog geuren van de gebruikte materialen af komen, maar over het algemeen verliezen de sterke chemische geuren wel terrein. Of dat een gemis is, laten we aan jou over. Anders kun je altijd nog zo'n spray of kerstboom met 'new car smell' erop uitproberen.