De vijf duurste auto's uit het huidige occasionaanbod

Regelmatig schotelen we je relatief betaalbare occasions voor, maar daarop maken we nu eens een uitzondering. Dit zijn de duurste occasions die je op dit moment treft in het AutoWeek-occasionaanbod.

Pak de kraskalender of je oudejaarslot er maar alvast bij, want de kans is groot dat de auto's hieronder net even wat buiten budget liggen. In het AutoWeek-occasionaanbod staan enkele auto's die meer dan € 1 miljoen kosten en de duurste gaat zelfs voorbij de € 2 miljoen! We pakken ze niet allemaal, want deze bijzondere Aston Martin V12 Speedster kunnen we met bouwjaar 2022 en 145 gereden kilometers eigenlijk niet helemaal als een occasion pur sang zien. Ook lijkt de prijs van deze Mercedes-Benz SL uit 1987 niet te kloppen. Er zitten nog geen foto's van de auto bij en op de website van de dealer staat 'prijs op aanvraag'. Bovendien zou ruim een miljoen voor een SL van die generatie ruimschoots teveel zijn.

Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 Pininfarina - €999.999

Alvast een waarschuwing voordat je verder scrollt: als je niets met Mercedes-Benz hebt, kun je maar beter niet naar dit lijstje kijken. Het merk is namelijk met maar liefst drie auto's vertegenwoordigd. De 'goedkoopste' is echter geen Mercedes-Benz zoals het merk 'm zelf had bedacht. Dit is namelijk de zeer bijzondere door Pininfarina getekende (en omgebouwde) 300 SEL 6.3 Pininfarina Coupé. Er is er maar eentje van gemaakt in 1970, op basis van een reguliere vierdeurs SEL, en die is al van jongs af aan in Nederland. Hij bivakkeerde decennialang bij één eigenaar die 'm na zijn overlijden naliet. Zijn erven hebben de auto vervolgens verkocht en nu wil ook de toenmalige koper er weer afstand van nemen. Een unieke kans dus om een heel apart stukje autogeschiedenis in handen te krijgen! Nieuw kostte de auto al 400.000 gulden, dus lijkt anno 2022 een miljoen op zich niet heel gek.

Mercedes-Benz AMG GT R Speedlegend - €1.250.000

Ook dit is weer een Mercedes zoals de fabrikant 'm zelf niet heeft uitgebracht, maar dan wel van een totaal ander kaliber dan de vorige. Dit is de Mercedes-AMG GT R Speedlegend, een door de Nederlandse firma Bussink met hulp van het Duitse HWA aangepaste open AMG GT R. Men ontdeed de Mercedes-AMG GT van zijn voorruit en dak en schroefde er een heuse 'halo' op. In de geest van auto's als de eerder genoemde Aston Martin V12 Speedster en de McLaren Elva, zullen we maar zeggen. Ook doet het wat aan de Mercedes-Benz SLS AMG Stirling Moss denken. Een behoorlijk bijzonder ding en slechts één van de vijf die ooit zo omgetoverd zijn. Er is nog geen 2.500 km mee gereden door de eerste eigenaar, maar goed, echt een kilometervreter is dit natuurlijk ook niet bepaald.

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing - €1.495.000

Dikke kans dat deze Mercedes-Benz bij de meesten meer in de smaak valt dan de eerste twee. De Mercedes-Benz 300 SL Gullwing is natuurlijk een regelrecht icoon, niet alleen binnen het merk Mercedes-Benz maar in de autowereld in zijn geheel. Met de 300 SL zette Mercedes-Benz niet alleen een voor zijn tijd bijzonder potente tweezitter neer, hij oogde ook nog eens heel goed. Al jaren hoef je er eigenlijk niet meer op te hopen er nog eentje te vinden die minder dan €1 miljoen kost en ook dit exemplaar gaat het miljoen ruimschoots voorbij. Ruim drie jaar geleden kwam deze 300 SL op Nederlands kenteken en het lijkt erop dat de auto sindsdien puur als beleggingsobject gehouden is. Misschien wil een nieuwe eigenaar met een enorme sloot geld er wel gewoon mee de weg op gaan? Dat zou de SL (en het straatbeeld) wat ons betreft wel verdienen.

Porsche 918 Spyder - €1.590.000

Zo, dat waren de Mercedessen. De op één na duurste occasion van dit moment is echter ook van Duitse makelij. Het is een heuse Porsche 918 Spyder in een lekker originele kleur. De 918 Spyder is ondanks zijn nog vrij korte bestaan nu al één van de meest iconische auto's die Porsche ooit uitbracht. Zowel het ontwerp als de - zeker voor die tijd nog - bijzondere hybride aandrijflijn maken het een bijzonder verhaal. Met de krap 900 pk sterke hypercar ben je op de openbare weg vrijwel iedereen de baas, alleen moet je wel van goeden huize komen om 'm te temmen. De 918 Spyder heeft nogal een naam als het aankomt op listig rijgedrag als het wat harder gaat. Als je er ook nog eens dik €1,5 miljoen voor hebt neer moeten leggen, bijna het dubbele van de nieuwprijs hier in Nederland, wordt het nog net even wat spannender.

Ferrari F40 - €2.299.500

Ferrari heeft nogal een naam als het aankomt op de allerduurste auto's ooit. Een 250 GTO vinden we momenteel niet terug in het occasionaanbod, anders had er makkelijk nog een extra nulletje achter de prijs gestaan. Deze Ferrari F40 is wat dat betreft een stuk 'betaalbaarder', al is dat in dit geval natuurlijk een ernstig relatief begrip. De voorganger van de F50, Enzo en LaFerrari is nog altijd één van de meest gewilde Ferrari's ooit en een waar icoon van de jaren 80. Dit exemplaar rolde in 1989 uit de fabriek en heeft sindsdien kentekenplaten van diverse verschillende landen op zich gehad. Ook zijn de stoelen al eens aangepakt en is er hier en daar het één en ander aan de auto gerestaureerd. Alles is volgens de aanbieder netjes gedocumenteerd en de auto is door Ferrari zelf in 2008 nog eens van een goedkeuringsstempel voorzien. Of er nu ook Nederlandse platen op komen of de F40 na aankoop veilig opgeborgen wordt? We vrezen voor het tweede.