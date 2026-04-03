De vernieuwde MG 4 is relatief flink goedkoper

MG heeft met de MG 4 Urban een nieuw instapmodel, dat wezenlijk goedkoper en toch ruimer is dan de reguliere 4. Toch mag de ‘gewone’ MG 4 ook door, met een vernieuwd ex- en interieur en lagere prijzen!

Lagere prijzen, jawel, hoewel we dat even moeten toelichten. De vanafprijs van de MG4 gaat wel degelijk omhoog, maar dat is omdat de ‘Standard’ met zijn kleine accu en beschaafde uitrusting is geschrapt.

De MG 4 wordt duidelijk wat omhoog geduwd om ruimte te maken voor de goedkopere MG4 Urban, dus begint het feestje nu bij de Premium met 64-kWh batterij. Die kost €35.950, duidelijk minder dan wat je voorheen voor een soortgelijk uitgevoerde MG 4 betaalde. De 77-kWh Premium-versie komt met 545 kilometer nog wat verder en is met €38.950 wezenlijk goedkoper dan de Trophy Extended Range die we als zijn voorganger kunnen aanduiden. Tot slot is er de Xpower. Die heeft de wat kleinere accu, maar ook vierwielaandrijving en 435 pk. Zijn prijs: €40.950. Dat is €3.000 minder dan eerst.

Voor alle versies van de MG 4 geldt dat ze rondom zijn gemoderniseerd. Aan de buitenkant blijft dat beperkt tot minimale details als een andere dakspoiler, maar vanbinnen zien we meer knoppen en mooiere materialen.

Overigens gaat de actieradius van de MG 4 in alle gevallen ook iets omhoog, al is hij nog steeds geen zuinigheidswonder. De MG 4 Urban zal voor de meeste kopers in dit segment vermoedelijk een logischere keuze zijn: ruimer en nieuwer, maar met prijzen vanaf €25.590 ook veel goedkoper.