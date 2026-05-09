Cupra Born 58 kWh Essential - €34.990

Bij een auto als de Cupra Born is de leaseprijs ongetwijfeld relevanter dan de aanschafprijs, maar dat is nu eenmaal sterk afhankelijk van je aanbieder, voorwaarden en kilometrages. Voor de bijtelling is het evengoed lekker dat de Cupra Born voor minder dan 35 mille verkrijgbaar is, dus ook voor de zakelijke rijder is dit een interessant gegeven.

Het kon overigens ooit voor minder, maar niet met vergelijkbare elektrische prestaties. Op papier krijg je anno 2026 een heel aardige EV voor dit geld. Met 58 kWh, 190 pk en een rijbereik van 483 km is dit in technisch opzicht zeker geen showroomlokkertje. Eerder het tegenovergestelde, want de duurdere 79 kWh-versie is met zijn 624 kilometer bereik voor de meeste mensen overkill. Die versie is er trouwens ook alleen in Business- en Performance-trim en kost met minimaal €40.990 meteen een klap meer. De 58 kWh-variant is er als enige als Essential, die precies €2.000 goedkoper is dan een gelijk gemotoriseerde Business.

Voor de buren maakt het allemaal weinig uit, want het is nauwelijks mogelijk om een Essential van een Business te onderscheiden. Beiden hebben standaard 19-inch-lichtmetaal, waar voorheen 18-inch de standaardmaat was op de Born. Privacy glass is standaard, net als ledkoplampen met de typische lichtsignatuur en een over de volle breedte oplichtende achterlichtbalk. Waar de Born voorheen standaard in ‘grondverfgrijs’ werd afgeleverd, is dat nu ‘Glacial White’. Volgens ondergetekende een flinke verbetering, al is dat natuurlijk uiterst persoonlijk.

Niet mee eens? Weet dan dat Cupra je Born voor €995 of €1.195 in een ander kleurtje spuit. Al mag dat geen ‘Dark Forest’ zijn, want dat groenige tintje gaat aan de neus van de Essential voorbij.

Ook vanbinnen blijft de teleurstelling vandaag uit. De basis-Born heeft standaard sportieve stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen, koperkleurige stikseltjes en een bekledingsstof die in de configurator blauw lijkt, maar ‘black’ heet. Even goed kijken dus. De hoge ‘brug’ tussen de stoelen was in 2021 nog voorbehouden aan duurdere versies, maar zit er nu altijd in. Stoelen én stuur zijn verwarmbaar, automatische climatecontrol (1 zone) houdt de boel altijd aangenaam en er is zelfs standaard een draadloze lader voor je telefoon. Het multimediasysteem heeft geen navigatie; dat los je zo op met Android Auto en Apple Carplay op dat 12,9-inch scherm. Adaptieve cruisecontrol is eveneens standaard en zo valt er maar bar weinig te klagen over de standaarduitrusting van deze auto, of je moet per se een achteruitrijcamera als aanvulling op je parkeersensoren willen. De Business biedt behalve dat ook een alarm, keyless entry (wel handig!), Vehicle-to-load en climatecontrol met 2 zones, maar schokkend zijn de verschillen niet.

De keuze van de auteur

De oplettende lezer heeft het allang door: ik zou lekker voor de Essential gaan. Het standaardwit is zelfs prima, al ga ik voor €1.195 liever voor 'Aurora Blue' voordat ook die Cupra-kleur wordt geschrapt. Gooi ik er voor €495 ook nog even koperkleurige wielen tegenaan. Niet dat ik daar per definitie fan van ben, maar die koperen aankleding past mooi bij de sierstrips en logo’s die de Born standaard al heeft. Het ‘Copper Storm’-lichtmetaal is in principe gewoon het standaardwiel, maar dan anders afgewerkt. Met deze kleur en wielen komt het geheel op €36.680, nog steeds minder dan wat je in 2021 voor de goedkoopste Born betaalde.