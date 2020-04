De Uitlaat, Podcast AutoWeek, aflevering 8

Een nieuw jaar en een nieuw initiatief. AutoWeek start zijn eigen podcast: De Uitlaat. In navolging van het succes van de Achteruitkijkspiegel leek het ons leuk eens wat dieper in ons werk te duiken en een podcast geeft ons de tijd om wat uitgebreider op dingen in te gaan. In deze aflevering bespreken Marco en Roy het onvermijdelijke einde van de Focus RS en blikken ze terug op de drie generaties.

Luisteren kan uiteraard hieronder, maar je vindt ons ook in Apple Podcast, Spotify, TuneIN,Google Podcast, en Pocket Cast. Zoek op AutoWeek of De Uitlaat en abonneer je als je geen aflevering wilt missen. We mikken er vooralsnog op zo'n twee keer maand live te gaan. Fijn voor lange stukken in de auto of tijdens saai werk.

Laat in de comments weten wat je ervan vindt of bepaalde suggesties hebt waar we het een keer over moeten hebben. Vragen of input via Twitter kan via #AWUitlaat. Veel luisterplezier!