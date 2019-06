De Tweeling: Volkswagen Vento – Skoda Rapid

Wat je hier ziet, lijkt op het eerste gezicht een sedanversie van de Skoda Fabia. Niets is echter minder waar: dit is de Indiase Skoda Rapid, een broertje van de Volkswagen Vento, die weer een Polo sedan is.

We zoeken voor deze rubriek graag naar opmerkelijke samenwerkingen tussen twee autofabrikanten die normaliter niets met elkaar te maken hebben, maar bij de Volkswagen Groep is dat niet nodig. Het Duitse concern is in het verleden vaak goed geweest voor modelconstructies die bij andere autobouwers niet of nauwelijks voorkomen. Neem bijvoorbeeld de Golf IV cabriolet, een Golf III die dankzij z’n moderne neus zó in ‘Facelift Friday’ kon verschijnen. Ook de sedan- en Variant-versie van de Polo 6N is een interessante, omdat die specifieke carrosserievarianten vermomde Seats waren.

In India heeft Skoda het voor elkaar gekregen om die maffe facelift en opmerkelijke rebadge in één auto te verenigen. De Tjechische tak voert daar namelijk de Rapid, die net als de hier bekende Rapid een vrij ruime B-segmenter is. In tegenstelling tot de onze is het geen lift- of hatchback, maar een sedan die z’n leven begon als Volkswagen. Als Volkswagen Vento om precies te zijn, en dat is weer de sedanversie van de vorige Polo die in sommige landen ook gewoonweg ‘Polo Sedan’ heet. De auto onderscheidt zich van de Polo hatchback door een langere wielbasis en kreeg in India al in 2011 een Skoda-neus aangemeten. Doordat de flanken van de auto op z’n zachtst gezegd weinig onderscheidend zijn, valt nauwelijks op dat het hier om een rebadge gaat. Ook de brave achterkant, waarvan de lichtunits van een Skoda-achtige indeling werden voorzien, komt prima weg met z’n Skoda-logo’s.

In 2017 vond Skoda India het tijd voor een nieuwe Rapid, maar daarvoor werd niet al te veel moeite gedaan. De bestaande auto werd in 2017 eenvoudigweg van de neus van de geheel nieuwe Fabia voorzien en is daarmee wat z’n bedenkers betreft weer klaar voor de komende jaren.

En de Europese Rapid? Die werd op zijn beurt omgetoverd tot Volkswagen Santana, ook al zo'n illustere naam uit Volkswagens Europese geschiedenis. In China rijdt deze 'New Santana' zelfs als Spaceback-evenknie rond. Daarnaast is er nog de Seat Toledo, ook al zo'n Rapid-derivaat.