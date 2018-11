De Tweeling: Suzuki Ignis – Holden Cruze

De eerste Suzuki Ignis verscheen in 2000 als een drie- en vijfdeurs hatchback. Door z'n formaat en het ietwat cross-over-achtige koetsje was de auto wat moeilijk te plaatsen in het Europese autolandschap. Om het allemaal nog wat interessanter te maken noemde Suzuki de auto in z’n thuisland Swift, een naam die bij ons destijds nog voor de auto werd gebruikt die internationaal ook wel als Suzuki Cultus door het leven gaat. Dat is dan weer de auto die de basis vormde voor de bekendste samenwerking tussen General Motors en Suzuki, want de ‘Cultus’ kreeg in goede GM-traditie een heel arsenaal Amerikaanse merklogo’s op neus en kont geplakt.

Lichten in de bumper

De General Motors-versie van de auto die bij ons Ignis heette is minder bekend en dat komt vooral doordat de eerste Chevrolet Cruze alleen in Japan onder die naam werd verkocht. In Australië en Nieuw-Zeeland werd dezelfde auto onder naam Holden Cruze in de folder gezet en naar verluidt was het ook de Australische GM-tak die verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de compacte Suzuki-afgeleide. Holden negeerde de driedeurs Ignis en voorzag de vijfdeursversie van een eigen neus met een smallere grille en verticaal georiënteerde koplampen. De kleine, hooggeplaatste achterlichten maakten plaats voor grotere, donkergekleurde lichtunits, die echter alleen richtingaanwijzers en achteruitrijlichten bevatten. De achterlichten zelf bevinden zich opmerkelijk genoeg in de achterbumper.

Facelift

Als de Cruze-neus je bekend voorkomt is dat niet zo gek, want Suzuki besloot al in 2003 om de Europese Ignis een facelift te geven die sterk leunde op het door Holden voorgestelde design. Deze facelift gold om die reden dan ook alleen voor de vijfdeursversie, de driedeurs behield zijn guitige originele neus. Ook de achterzijde van de vijfdeurs veranderde mee, al overleefden de ronde lichtunits in de bumper de transformatie niet. In plaats daarvan verhuisde Suzuki alle verlichting naar de units tussen de achterruit en de achterste zijruiten.

Logisch

Komt het hele verhaal tot nu toe als volkomen logisch op je over? Dan is het nu tijd om daar wat aan te doen. Ten tijde van de facelift waarbij de Europese (en ook alleen de Europese) vijfdeurs (en ook alleen de vijfdeurs) Ignis de neus kreeg van de Holden Cruze die in Japan Chevrolet Cruze heette, besloot Suzuki om de auto meteen maar met enkele centimeters te verlengen. Een grotere overhang achter leverde extra bagageruimte op, maar dat genoegen was niet weggelegd voor kopers van een Ignis, Swift of Cruze in andere werelddelen.

De verlengde vijfdeurs Ignis met Cruze-neus was er overigens ook als Subaru G3X Justy, maar wederom alleen in Europa. In 2007 vond Subaru het leuk geweest bij Suzuki en zocht het zijn heil bij Daihatsu, waar de volgende Justy z’n basis in de Sirion vond. Heerlijk, die automobiele meerlingen.