De Tweeling: Santana PS-10 - Iveco Massif

Misschien heb je ‘m weleens zien staan of rijden, die Iveco Massif. Deze stoere ‘Italiaan’ is zeldzaam, maar toch staan er ook in Nederland enkele op kenteken. De auto lijkt sterk op een Land Rover en deelt daar natuurlijk ook z’n genen mee, maar toch ligt de basis van het model in Spanje.

Dit verhaal begint in 1956, want dat is het jaar waarin het Spaanse Santana zich ging richten op de bouw van auto’s. Daarbij kwam niet zozeer veel ontwikkelingswerk, maar wel wat onderhandelingswerk om de hoek kijken. Net als een reeks andere fabrikanten in die jaren besloot Santana z’n viewielige praktijken namelijk op te hangen aan het in licentie produceren van Land Rovers, toen nog het oer-model van de Britten.

Aanvankelijk waren de in Spanje gebouwde Land Rover Santana’s nauwelijks van Britse exemplaren te onderscheiden, maar in de jaren 60 trok Santana de stoute schoenen aan en begon het z’n eigen versies te ontwikkelen van de Engelse terreinbeul. Na enige decennia doorontwikkeling mondde dat in 2002 uit in de Santana PS-10. Die beschikte nog altijd over de basisvorm van de auto die wij nu als Defender kennen, maar was daar in veel andere opzichten toch echt ver van verwijderd. Een ander front, wat strakkere flanken, een beter geïntegreerde voorruit en andere achterlichtblokken waren de meest zichtbare verschillen, maar onderhuids had men in Spanje helemaal een eigen stempel op het product gedrukt. Dat is niet zo gek, want de PS-10 (die ook Anibal wordt genoemd) verscheen bijna 20 jaar na het beëindigen van de relatie met Land Rover. Na een hevige relatie met Suzuki, dat ‘ver-Santana-de’ Vitara’s opleverde, gingen de Spanjaarden aan het begin van deze eeuw terug naar de trouwe terreinbeul waarmee het sprookje ooit begon.

Veel succes had men daar echter niet mee. Ondanks de vele verbeteringen kon de Santana z’n leeftijd maar moeilijk verbergen en hoewel dat ook voor de Defender geldt, kan die nog terugvallen op z’n oneindige voorraad charme. Eén partij liet zich echter wel door de Spaanse ‘Land Rover’ verleiden: Iveco. De Italiaanse bedrijfsautofabrikant leverde al de dieselmotor voor de PS-10, maar zag ook een eigen versie van dat model wel zitten. Het resultaat was de Massif, een wederom wat modernere variant op het bekende thema. Met z’n ‘gestapelde’ koplampen, smalle grille, zwartgelakte raamstijlen en kunststof beplating rondom staat de Iveco nog wat verder van de Land Rover af dan de Santana, maar opnieuw zijn de Britse basisvormen goed te onderscheiden.