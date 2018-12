De Tweeling: Mitsubishi L200 – Fiat Fullback – RAM 1200

Na een paar weken in de geschiedenisboeken is het nu weer eens tijd voor een actueel voorbeeld van een automobiele tweeling. Die vinden we in de wereld van de pick-ups, waar rebadgen nog gebruikelijker is dan in de rest van autoland. De Fiat Fullback is in vrijwel ieder opzicht een Mitsubishi L200 en dan is er ook nog een Ram-variant.

Pick-ups lenen zich kennelijk bij uitstek voor uitleenprojecten, net als andere bedrijfswagens overigens. In het verleden kwamen we onder meer al de vrij bizarre samenwerking tussen Toyota en Volkswagen tegen. Dat leidde tot de Taro, een Volkswagen-versie van Toyota’s legendarische Hi-Lux. Ook in recenter tijden wordt er wat afgeleend en samengewerkt in de wereld van de relatief compacte ‘bakkies’. Denk bijvoorbeeld aan de Nissan Navara gebaseerde Renault Alaskan en Mercedes-Benz X-klasse. Sinds 2015 kennen we ook de Fiat Fullback.

De Fiat Fullback verscheen al iets eerder dan die olijke drieling, in 2015. Het is vanbinnen en vanbuiten vrijwel helemaal een Mitsubishi L200 van de vijfde generatie, die in sommige landen overigens Triton heet. Ook de techniek komt overeen met dat Japanse model. Alleen een grille met een Fiat-logo, wat afwerkingsdetails en natuurlijk het beeldmerk op kont en stuurwiel verraden door welke dealer het werkpaard geleverd is. De Fullback wordt gevoerd in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Zowel Fiat als pick-ups zijn erg groot in Zuid-Amerika, maar omdat de Italianen daar al onder meer de compacte Toro voeren, is de Fullback er niet leverbaar.

In het Midden-Oosten is de L200 er niet alleen als Fullback, maar ook als RAM 1200. FCA’s Amerikaanse bedrijfswagenmerk doet zo mogelijk nog minder moeite om z’n variant van de Fiat te onderscheiden dan Fiat deed om zich van de Mitsubishi los te weken. Zelfs de buitenrand van het logo herkennen we als afkomstig van uit Italiaanse schappen.

Toch is de Ram 1200 interessant, want in het verleden waren er ook al Rams op basis van Mitsubishi pick-ups. De innige samenwerking tussen de Mitsubishi Motors Corporation en de toenmalige Chrysler Corporation, Diamond-Star Motors, leverde in de jaren 80 en 90 een reeks automobiele meerlingen op, die we in deze rubriek al heel vaak beschreven hebben. De Dodge Ram 50, een compacte pick-up truck op basis van de tweede generatie L200, maakt onderdeel uit van die reeks.