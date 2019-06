De Tweeling: Lancia Ypsilon – Chrysler Ypsilon

In de hoop dat de boze reactie nog niet getikt is: ja, Lancia bestaat nog. Het ‘de laatste jaren’ in de intro klopt technisch gezien dus niet, maar we doelen natuurlijk op de laatste jaren van het roemruchte merk buiten Italië. Inmiddels zijn Lancia’s alleen nog in het thuisland verkrijgbaar.

Daarbij bestaat er voor kopers eigenlijk geen keuze, want het enige model van het merk is de Ypsilon van de generatie die boven dit verhaal schittert. Die derde generatie van de modelreeks begon z’n carrière in 2011, op een steenworp afstand van het jaar waarin Lancia zich zou terugtrekken van alle exportmarkten.

De periode tussen 2011 en 2014 is voor liefhebbers waarschijnlijk de zwartste pagina in de lange Lancia-geschiedenis. Hoewel Fiat Chrysler Automobiles officieel pas sinds 2014 bestaat, wisten de Amerikanen en Italianen elkaar ook in eerdere jaren al te vinden. Een laatste poging om Lancia te laten overleven leverde de Lancia’s Voyager, Flavia en Thema op, ver-Italiaanste versies van respectievelijk de Chrysler Grand Voyager, 200 en 300. Voor Chrysler markeerde de komst van deze auto’s het terugtrekken van de Europese markt.

In de linksrijdende landen Engeland en Japan besloot het Italiaans/Amerikaanse management om niet Chrysler, maar juist Lancia alvast van de prijslijsten te schrappen. Als oplossing werden de nog overgebleven Lancia’s daar juist als Chrysler gevoerd. Dat leverde de Chrysler Delta op en deze Chrysler Ypsilon, die vanwege z’n formaat toch wel de opmerkelijkste van de twee is. Veel moeite deed men overigens niet: na het vervangen van de logo’s was het wel klaar. Dat er bij de Japanse versie niet eens moeite werd gedaan om de montagegaten voor Europese kentekenplaten netjes dicht te maken, onderstreept het gevoel dat het hier om een noodgreep uit een treurig tijdperk gaat.