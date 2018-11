De Tweeling: Ford Verona – Volkswagen Apollo

Eerder kwam in deze rubriek de Ford Versailles voorbij, een Braziliaanse ‘Ford’ die in feite een Volkswagen Santana is. Vandaag is het tijd voor de andere kant van de ruil: de Volkswagens die hun basis vinden in compacte modellen van Ford.

Tussen 1987 en 1995 hielden Volkswagen do Brasil en Ford Brasil er een heuse joint venture op na. De twee hadden onder meer gezamenlijke fabrieken in Brazilië, een land dat toch al bekendstaat om zijn eigenzinnige auto's. Neem de Ford Verona. In de rest van de wereld leverde Ford de Escort van de vierde generatie als drie- en vijfdeurs hatchback, stationwagon, cabriolet en sedan, met de naam Orion. In Brazilië vond het merk dat uitgebreide gamma niet genoeg en dus verscheen er onder de naam Verona een tweedeurs sedan.

Eigen dashboard

Deze Verona bleek voor Volkswagen een aantrekkelijke verschijning. Daarom verscheen de auto, die zeker aan de voorzijde duidelijk herkenbaar is als Escort-derivaat, ook als Volkswagen Apollo. Veel moeite deed Volkswagen niet om zijn nieuwe model van het origineel te onderscheiden: een nieuw logo in de grille volstond. Opvallend genoeg nam het merk wel de moeite om het dashboard aan te passen. Door middenconsole en instrumentarium optisch met elkaar te verbinden en een eigen stuurwiel te monteren, wijkt het geheel toch flink af van het Ford-binnenste, dat Europeanen van de Escort en Orion kennen.

Logus

De innige band tussen de Ford Escort en obscure Braziliaanse Volkswagen-producten hield niet op bij de Apollo. De Escort van de vierde generatie werd in 1990 opgevolgd door de vijfde. Ford onthield zich deze keer van een tweedeurs sedan, maar Volkswagen geloofde kennelijk nog heilig in dat recept. De Escort werd opnieuw bij de kladden gegrepen en toen de Braziliaanse afdeling van het Duitse merk toch bezig was, gaf het de compacte Ford meteen maar een eigen neus en kont mee. Het resultaat was tweeledig en bestond uit de tweedeurs Volkswagen Logus en de Volkswagen Pointer. Laatstgenoemde was een vijfdeurs hatchback, maar ontbeerde de langere liftback-klep van de vijfdeurs Escort. In 1997 kwam er een einde aan de bijzondere samenwerking tussen Volkswagen en Ford en dus ook aan de auto’s die het gevolg waren van die overeenkomst.