De Tweeling: Fiat Doblò – Ram Promaster City – Opel Combo

We schrijven het vaker in deze rubriek: in de bedrijfswagenwereld wordt heel veel samengewerkt. Dat dat soms tot vreemde combinaties leidt, bewijst de Fiat Doblò.

De eerste Fiat Doblò verscheen in 2000, viel op door zijn zwarte neus en bleef gedurende zijn leven een op zichzelf staand model. Dat is een hele prestatie in bedrijfsautoland, waar menig model door tal van andere fabrikanten wordt verkocht. De Opel Combo kent een soortgelijke geschiedenis. Vanaf de jaren 90 was de Combo een op zichzelf staand model met een Corsa-neus, maar in 2011 zocht Opel toch naar een manier om kosten te besparen. Die vond het bij Fiat, waarmee de Rüsselsheimers begin deze eeuw een fijne samenwerking hadden. De een jaar eerder gelanceerde tweede generatie van de Fiat Doblò werd bij de kladden gevat en met een paar minimale ingrepen omgetoverd tot Opel Combo. Voor Engeland kreeg deze auto uiteraard een Vauxhall-logo aangemeten.

In de VS bestond er in 2011 vermoedelijk geen enkele interesse voor de geboorte van deze automobiele meerling, want voor kleine, zuinige bestellertjes leek daar lange tijd geen markt te bestaan. Dat veranderde in de jaren die volgden echter snel. Concurrent Ford besloot de compacte Transit Connect in de VS en Canada te gaan voeren en had daar zowaar enig succes mee. Dodges bedrijfsautomerk Ram, inmiddels onderdeel van Fiat Chrysler Automobiles, kwam in 2015 met een antwoord. De Doblò werd opnieuw beetgepakt, ditmaal om te worden voorzien van een stoere Ram-grille, de in de VS verplichte zijverlichting en Amerikaanse logo’s op stuurwiel en kont. Daarmee was een opvallende drieling geboren, want Opel was in die jaren immers nog onderdeel van het grote Amerikaanse General Motors. Dat had op deze manier tegen wil en dank een tweelingbroertje in huis van een FCA-product. Na de overname van Opel door PSA werd die situatie rap uit de wereld geholpen en is de Combo ‘gewoon’ een broertje van de Peugeot Partner en Citroën Berlingo.

Het exporteren van een al bestaande Europese besteller naar de VS lijkt een slimme zet, maar brengt een belangrijke hobbel met zich mee. In de VS kennen ze namelijk de zogenaamde 'Chicken tax', een belasting van 25 procent op geïmporteerde bedrijfsauto's. Om die te ontwijken, wordt elke ProMaster City in personenauto-uitvoering naar Amerika verscheept, waarna de ombouw naar bedrijfswagen pas plaatsvindt. Ford doet met zijn import-'busjes' overigens hetzelfde. Nog een leuk weetje: de Ram ProMaster City bestaat alleen met de neus van de gefacelifte Doblò, terwijl de Opel Combo het juist altijd met het 'oude' front moest doen.