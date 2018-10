De Tweeling: Citroën Visa – Wuling LZW 7100

Vandaag wenden we onze blik weer naar China voor een bijzondere automobiele tweeling. Het is namelijk zover: we gaan het hebben over de Wuling LZW 7100.

Zo legendarisch als de 2CV of zijn eigen voorganger Ami is de Citroën Visa niet, maar toch kent ook deze compacte Fransman een grote schare liefhebbers. Het in iedere bocht gezellig overhellende vijfdeurs hatchbackje verscheen in 1978 en verdween in Europa in 1988 van het toneel, waarna de AX het stokje overnam.

Na het verdwijnen van de Visa als Citroën kwam het Chinese Wuling in beeld. Wuling Auto Company was in 1988 tot stand gekomen uit de samenvoeging van twee andere Chinese bedrijven en stortte zich meteen op de aankoop van alle restanten die te maken hadden met de Visa-productie. Naar verluidt had Citroën zelf opvallend genoeg niets van doen met de deal die in de voortzetting van de Visa-productie resulteerde. Wuling zou in plaats daarvan direct zaken hebben gedaan met een Visa-fabriek, wat het verhaal alleen maar sappiger maakt. In 1990 hadden de Chinezen hun ingekochte zaakjes op orde en ging men van start met de assemblage van de auto, waarvan de onderdelen in kratten vanuit Europa naar China werden verscheept. Daarbij ging het om alle onderdelen, behalve de motor. Daarom zocht Wuling op dit gebied zijn heil in Japan, om precies te zijn bij Daihatsu. Een 1.0 driecilinder van dat bedrijf werd in het vooronder geschroefd en voorzag de gereïncarneerde Visa van krap 50 pk en een topsnelheid van 130 km/h.

Zo ontstond een auto die opvallend veel overeenkomsten vertoont met de C1, die immers ook een Citroën met een Daihatsu-motortje is. Helaas was LZW 7100, die ook als LZ110MC en LZ7100 (niet) bekendstaat, op het gebied van verkoopcijfers een absolute tegenpool van zijn nazaat. Jaarlijks werden er slechts enkele tientallen verkocht en toen de stekker in 1996 uit de productieband werd getrokken, waren er slechts 850 exemplaren gemaakt.

Voordat we deze aflevering afsluiten kijken we nog even met een dankbare blik naar Erik van Ingen Shenau, die als oprichter van het China Motor Vehicle Documentation Centre de aangewezen persoon is om informatie over enigszins obscure, onbekende vierwielige Chinezen boven tafel te krijgen. Zonder die informatie en de bijgevoegde foto's was de totstandkoming van dit artikel waarschijnlijk een lastige aangelegenheid geworden.