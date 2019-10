De Tweeling: Audi 50 - Volkswagen Polo

De NSU-fabriek in het Duitse Neckarsulm was tussen 1974 en 1978 de geboortegrond van de Audi 50. Die met een lengte van 3,51 meter kleinste auto met vier ringen op z'n snuit ooit werd enkele jaren na zijn marktintroductie in een Volkswagen-pak gehesen en daarmee klonk het startschot voor onderlinge uitwisseling bij wat later de Volkswagen Group zou worden, luider dan ooit.

Tegenwoordig staat een getal als '50' bij Audi voor een vermogenscategorie, maar in het geval van de Audi 50 kwam zijn modelnaam toevalligerwijs één op één overeen met het vermogen van de 1.1 die Audi in de auto leverde. De kleine hatchback was getekend door ontwerper Claus Luthe, bekend van onder meer de NSU Ro 80. Met een bescheiden 50 pk en 76 Nm op de voorwielen kwam het wagentje in 16 tellen aan een snelheid van 100 km/h. Z'n top: 140 km/h. Haast is nergens voor nodig. Voor wie toch net even meer vermogen met zijn rechtervoet wilde beteugelen, had Audi een 60 pk en 83 Nm sterke variant van dezelfde 1.0 op de lijst staan. Wel was je dan direct aangewezen op de rijker aangeklede GL-uitvoering. Vanaf 1977 werd deze 60 pk sterke versie van de 1.1 overigens vervangen door een 60 pk en 93 Nm sterke 1.3. Interessant verschil met de Polo: de Volkswagen was ook leverbaar met een 41 pk sterke 0.9 vierpitter.

Een lang leven was de 50 niet beschoren. De driedeurs hatchback hield het slechts tot 1978 vol. Gedurende zijn korte carrière werd Audi's kleinste zo'n drie jaar naast zijn Volkswagen-broertje verkocht waarbij de Polo een stuk voordeliger was geprijsd. Tegenvallende verkopen bewogen Audi er toe om de stekker na 180.182 verkochte exemplaren uit de productie van zijn kleinste te trekken. Daarmee heeft de 50 nooit kunnen profiteren van een soortgelijke facelift die de Polo in 1979 onderging, een bijpuntsessie waarbij een voornamelijk uit zwart kunststof bestaande jaren tachtig saus over het model werd uitgeschonken (foto 13 en 14).

Het zou tot 2010 duren alvorens de 50 een spiritueel opvolger kreeg in de vorm van de Audi A1, een hatchback waarvan ook de nu actuele tweede generatie techniek deelt met een uitgebreide mix broertjes van de Volkswagen Groep, waaronder de Polo.