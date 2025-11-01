Ga naar de inhoud
De Toyota Urban Cruiser is standaard heel compleet, maar zouden wij €2.800 bijbetalen - Back to Ba

Graag met grotere accu en warme billen

2
Toyota Urban Cruiser Back to Basics
Jan Lemkes

Met de Toyota Urban Cruiser heeft Toyota niet alleen voor het eerst in jaren weer een auto met die naam, maar ook een relatief betaalbare instap-EV. Alle reden om juist de instapversie onder de loep te nemen, want die is al voor minder dan 33 mille van jou.

Toyota Urban Cruiser Active - € 32.995

De nieuwe, elektrische Toyota Urban Cruiser staat al meteen op achterstand, want met een vanafprijs van €32.995 is de auto €1.000 duurder dan de Suzuki e Vitara. Waarom dat relevant is? Wel, het gaat hier eigenlijk om twee namen voor dezelfde auto, die bovendien door Suzuki en niet door Toyota is ontwikkeld. Serieuze uitrustingsverschillen hebben we niet kunnen ontdekken, hoewel Suzuki navigatie belooft en Toyota alleen draadloze Android Auto en Apple Carplay. De garantietermijnen (tot 10 jaar!) zijn ook vergelijkbaar, al moet wel gezegd worden dat het prijsverschil kleiner wordt als je meer uitrusting of een grotere accu wilt. Of beter gezegd ‘en’, want die twee zijn zowel bij Toyota als bij Suzuki onlosmakelijk met elkaar verbonden. Standaard krijg je 48,8 kWh, in de Urban Cruiser goed voor een bereik van 344 kilometer.

Een versie met 61,1 kWh en dik 400 kilometer bereik kost je minimaal €35.795, maar dat is dan wel meteen een Dynamic met onder meer stoel- en stuurverwarming. Grappig detail: bij Suzuki heet de goedkoopste versie ongeacht de gekozen accu altijd ‘Select’, maar bestaat hetzelfde verschil in uitrusting tussen de twee accuvarianten. Hier wordt dat gewoon geschaard onder het kopje ‘meeruitrusting ten opzichte van de 49 kWh-versie’, maar hangt er dus geen andere versienaam aan. Het prijsverschil tussen de twee is bij 61 kWh en stoel- en stuurverwarming ineens veel kleiner, want de Suzuki kost dan €35.395.

Toyota Urban Cruiser Back to Basics

Vanaf nu laten we die Suzuki gewoon voor wat het is, want in de praktijk spelen er veel meer factoren dan alleen de theoretische prijzen en de uitrusting. We richten ons dus weer volledig op de goedkoopste versie van de Urban Cruiser, die zoals we nu weten in ieder geval geen stoel- en stuurverwarming heeft. Jammer, zeker in een EV, maar elders maakt deze compacte ‘cruiser’ dat deels goed. Zo heeft hij altijd een verschuifbare en in drie delen neerklapbare achterbank, climatecontrol, privacy glass, een 10,25-inch infotainmentscherm, keyless start én entry en een hele reeks rijhulpjes met adaptieve cruise control zitten er altijd op. Wel is het jammer dat er maar 4 luidsprekers zijn en de upgrade naar JBL-audio met 8 stuks meteen het duurste uitrustingsniveau betekent. Toch is de standaardversie lekker compleet en dat geldt zelfs als we alleen naar de buitenkant kijken. Zo wordt iedere Urban Cruiser opgeleukt met 18-inch lichtmetaal en is de standaard lakkleur keurig metallic, in stemmig donkerblauw. Niets mis mee!

De keuze van de auteur

Toyota Urban Cruiser Back to Basics

De standaarduitrusting van deze compacte Toyota is meer dan keurig, maar toch is de verleiding groot om €2.800 extra te investeren voor een Dynamic. Die heeft immers zowel de grotere accu als stoel- en stuurverwarming, allemaal erg fijn. De donkerblauwe lak mag gewoon blijven en is mijn duurdere ‘Long Range’-versie om te zien identiek aan de instapper.

Signalement

Merk Toyota
Model Urban Cruiser 49kWh Active
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie automaat
Aandrijving voorwielaandrijving
Nieuwprijs € 31.980

Specificaties

Brandstof elektrisch
Motor 1 elektromotor
Maximaal vermogen 106 kW / 144 pk
Maximaal koppel 193 Nm
Accu capaciteit (bruto) 49 kWh
Lengte / breedte / hoogte 4.285 mm / 1.800 mm / 1.635 mm
Wielbasis 2.700 mm
Massa leeg 1.675 kg
Laadvermogen 505 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 750 kg / 750 kg
Banden225/55R18Prijzen
Topsnelheid 150 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 9,6 s
Stroomverbruik (WLTP) 14,0 kWh/100km
Actieradius (WLTP) 344 km
