Toyota Corolla Sedan lesauto
De Toyota Corolla: nu ook niet-hybride en met handbak

Lars Krijgsman
De Toyota Corolla is er alleen met hybride aandrijflijnen en dus met cvt, toch? Tot op heden wel, maar nu is de Corolla er ook met een 1.5 zonder hybride ondersteuning en met een handbak. Daar krijg je zelfs een extra set pedalen bij.

De huidige generatie Toyota Corolla is in Nederland sinds 2022 alleen nog met hybride aandrijflijnen leverbaar. De Corolla Sedan werd in 2022 uit het Nederlandse leveringsgamma geknipt en sindsdien is Toyota's internationale succesnummer er bij ons enkel als Hatchback en als Sports Touring. In Japan, waar de Corolla Sedan nog wel wordt gevoerd, werden alle niet-hybride aandrijflijnen vorig jaar geschrapt. Toch is er nu weer een Toyota Corolla - een Sedan ook nog - met een traditionele benzinemotor zonder elektro-ondersteuning.

Maak kennis met de Toyota Corolla 'Training Vehicle'. Inderdaad: een Toyota Corolla Sedan als lesauto die je als Japanse rijschoolhouder kant en klaar bij Toyota kunt kopen. Natuurlijk is die lesauto te koop met een hybride aandrijflijn en dus met cvt. Voor rijschoolhouders die ook een lesauto willen aanbieden voor mensen die met een handbak willen rijden, is er nu een Corolla Sedan met een traditionele en dus niet geëlektrificeerde 1.5. Die is aan een handgeschakelde zesbak geknoopt. Leuk weetje: die benzinemotor ligt ook in de Yaris en Yaris Cross, al is hij daarin wel onderdeel van een hybride aandrijflijn.

Uiteraard heeft de rij-instructeur de beschikking over een eigen set pedalen en is het zicht rondom ook vanuit de bijrijderskant dankzij extra spiegels op de zijspiegels en een tweede binnenspiegel ook daar optimaal.

Waarom de Corolla nu opeens een dergelijke versie krijgt? Voorheen had Toyota de Corolla Axio - een separaat model - als lesauto op het menu. De Corolla Axio is in 2025 echter geschrapt.

