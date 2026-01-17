Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Als het succes van de Skoda Elroq een garantie zou zijn voor auto’s die volgens hetzelfde recept tot stand kwamen, kunnen Toyota-dealers maar beter alvast koffie gaan zetten voor C-HR+-klanten. De Japanner is er vanaf €37.995, maar moet je dat ook doen?

Toyota C-HR+ Dynamic Limited Edition - €37.995

Neem een bestaand model, maak hem grofweg 15 centimeter korter, pas het design iets aan en vraag er flink minder geld voor. Dit recept was tot voor kort onbekend in autoland, maar de Skoda Elroq laat zien dat het heel goed kan werken. Het verschil tussen een Elroq en een Enyaq beperkt zich immers grotendeels tot de bagageruimte en de prijs, waarbij de eersten voor velen een aanvaardbaar offer is en de tweede duizenden euro’s scheelt. De Toyota C-HR+ kwam volgens min of meer hetzelfde recept tot stand, want in feite is dit gewoon een ingekorte bZ4X. Tegelijkertijd werd de koets wat meer afgerond en kreeg de C-HR+ - die overigens niets met de reguliere C-HR van doen heeft – een anders getekende kont.

Het prijsverschil is hier minder groot dan bij Skoda, waar de goedkoopste Elroq liefst €8.000 goedkoper is dan de goedkoopste Enyaq en je voor versies met hetzelfde accupakket nog altijd €5.000 bespaart door voor de kortere variant te gaan. Toyota houdt het bij €2.00 verschil, waarmee de vanafprijs van de C-HR+ net geen €2.000 bedraagt. Bij de C-HR+ krijg je dan wel meteen een versie die ‘Dynamic Limited Edition heet’, een veelbelovende naam als je bedenkt dat een bZ4X in Dynamic-trim een klap duurder is. Eens kijken of die hoge verwachtingen terecht zijn.

Weinig keuze

De Toyota C-HR+ is er vooralsnog in drie uitvoeringen. Het tweede uitrustingsniveau is met €43.995 veel duurder dan de Dynamic en daarom is het best opvallend dat die twee vanbuiten nauwelijks uit elkaar te houden zijn. Ze hebben dezelfde donkere wielen, dezelfde grijze standaardkleur en dezelfde lampen en bumpers, met privacy glass voor de First Edition als enige zichtbare verschil. De grote grap van de First Edition zit hem dan ook niet in de uitrusting (hoewel daar kleine verschillen zijn), maar in de aandrijflijn. Wie een grotere 77-kWh accu en 607 kilometer actieradius wenst, moet zonder meer overstappen naar deze duurdere uitvoering.

De nog duurdere Executive is weer de enige versie die exclusief verbonden is aan een tweemotorige aandrijving met vierwielaandrijving, waarmee C-HR+-kopers voorlopig nogal beperkt worden in hun keuzevrijheid. Dat geldt ook op kleurengebied: naast het standaard grijs is er zwart, parelmoerwit, het groenige ‘Mineral’ en ‘Metal Oxide’, een oranje-achtige tint. De optielijst is naar goed Japans gebruik al erg kort en omvat in feite alleen lakkleuren en accessoires. Daarmee wordt de standaarduitrusting des te interessanter, want de boel verder aankleden kan simpelweg niet.

Gelukkig ziet het er op dat vlak goed uit voor de goedkoopste C-HR+. De Dynamic Limited Edition doet het weliswaar zonder elektrische achterklep, maar heeft verder eigenlijk alle noodzakelijk en minder noodzakelijke luxe aan boord. Ledverlichting rondom, keyless entry, adaptieve cruise control, climatecontrol met twee zones, stoelverwarming, stuurverwarming, twee draadloze telefoonladers, een hele batterij veiligheidssystemen, een 14-inch touchscreen met navigatie en zelfs een warmtepomp maken van de C-HR+ standaard gewoon een complete auto, waarbij je hooguit pure luxe als elektrische stoelverstelling, een dikker audiosysteem en een panoramadak zou kunnen missen. Met deze uitrusting is de C-HR+ ondanks zijn hogere vanafprijs toch nog een goede aanbieding naast de Skoda Elroq, die voor vergelijkbare prestaties en uitrusting (Elroq 60 Business Edition) €39.990 kost en dan bovendien op papier meer energie verbruikt, minder ver komt en geen warmtepomp heeft. Maar wel meer bagageruimte biedt, ondanks die afgeknotte kont.

De keuze van de auteur

Ik zou gezien het grote prijsverschil en de goede uitrusting lekker voor de basisversie gaan bij de C-HR, die met een beloofde 13,5 kWh per 100 kilometer bovendien een meer dan keurig verbruik neerzet, minder weegt dan de andere versies en met 456 WLTP-kilometers meer dan genoeg bereik biedt voor de meeste situaties.

Ik ga wel voor de meest opvallende kleur – Metal Oxide, €1.350, auw! – en werp voor de aardigheid nog een blik op de accessoirelijst, waar de subtiele spatlappen voor €221 worden geselecteerd en met verbijstering kijk naar de optie van een sticker met daarop de waarschuwing dat de auto maximaal 160 km/h kan rijden. De prijs voor dat volkomen nutteloze plakkertje: €77, en dat voor een auto die in basisvorm nota bene maximaal 140 km/h haalt …