De tot nu toe populairste auto's en merken van Nederland

Kia was in juni niet het populairste automerk van Nederland en ook de populairste auto van juni was geen Kia. Dat deert Kia helemaal niets, want het is de absolute koning van de Nederlandse automarkt.

De Tesla Model Y was in juni de meest geregistreerde nieuwe personenauto van Nederland, Renault het merk dat in die maand de meeste auto's op kenteken zette. De Kia EV3 werd in mei al door de Skoda Elroq van de troon gestoten als populairste auto van Nederland en met de overwinning van Renault in juni kwam er ook een eind aan Kia's maandelijkse troonpositie. Ligt Kia daar wakker van? Vast niet. Sterker nog: het merk slaapt er vast geen seconde minder door. Vegen we de cijfers over de eerste zes maanden op een hoop, dan is Kia ongenaakbaar. Het is zelfs viervoudig winnaar!

Populairste automerken in Nederland - januari-juni 2025

Van alle 182.680 nieuwe personenauto's die in de eerste zes maanden van dit jaar in Nederland zijn geregistreerd, waren er maar liefst 19.632 stuks een Kia. Daarmee was Kia goed voor een marktaandeel van 10,75 procent. Met andere woorden: ruim één op de tien van alle nieuwe auto's die dit jaar in Nederland op kenteken zijn gezet, was een Kia. Op plek twee staat Toyota met 12.595 registraties en een marktaandeel van 6,89 procent. Volkswagen zit Toyota op de hielen en staat met 12.558 exemplaren op de derde plek. Op plek vier staat BMW met 11.780 stuks. De winnaar van juni staat over het eerste halfjaar op plek vijf. We hebben het dan over Renault. Renault zette 10.878 nieuwe auto's op kenteken en was goed voor een marktaandeel van bijna zes procent.

Merk Aantal Marktaandeel jan-jun 2025 1 Kia 19.632 10,8% 2 Toyota 12.595 6,9% 3 Volkswagen 12.558 6,9% 4 BMW 11.780 6,5% 5 Renault 10.878 6,0%

Top 5 meest geregistreerde modellen - januari-juni 2025

In de top 5 van de populairste modellen in het eerste halfjaar van 2025 komen we maar liefst drie Kia's tegen. Het mag geen verrassing heten dat de Kia EV3 de absolute nummer één is. Daarvan zijn dit jaar 6.274 exemplaren op kenteken gezet. Bijna een derde (32 procent) van alle auto's die Kia in de eerste zes maanden van dit jaar in Nederland op kenteken zette, was dus een EV3. Daarmee bleef de elektrische EV3 de aanzienlijk kleinere en dus ook goedkopere Picanto voor. Die staat op plek twee met 4.165 registraties. De Tesla Model Y heeft ten opzichte van vorig jaar een flinke tik gekregen. Er zijn dit jaar 3.828 exemplaren van gekentekend. Ter vergelijking: in de eerste helft van vorig jaar gingen er ruim tweemaal zoveel exemplaren van op kenteken (8.066 stuks). Toch claimt de Model Y een respectabele derde plek. Hij staat nog een stapje boven de derde Kia in de top 5: de Niro. Op plek vijf staat de kakelverse en razendpopulair gebleken Skoda Elroq. Die gaan we later dit jaar vast hoger in de ranglijst terugzien.

Merk Model Aantal Marktaandeel jan-jun 2025 1 Kia EV3 6.274 3,4% 2 Kia Picanto 4.165 2,3% 3 Tesla Model Y 3.828 2,1% 4 Kia Niro 3.705 2% 5 Skoda Elroq 3.211 1,8%

Populairste elektrische auto's - jan-juni 2025

Dat de Kia EV3 in het eerste halfjaar van 2025 de populairste nieuwe auto in Nederland was, betekent natuurlijk ook dat het de populairste nieuwe EV van ons land is. Eén op de tien van alle dit jaar gekentekende nieuwe elektrische auto's, was een EV3. Dat de Tesla Model Y op plek twee eindigt in deze Top 5, is weinig verrassend, evenmin dat de Elroq derde plek claimt. Ze staan immers ook in de reguliere modellen-top-5. Op plek vier staat de Tesla Model 3, gevolgd door de Volvo EX30. De usual suspects dus.

Merk Model Aantal Marktaandeel elektrisch jan-jun 2025 1 Kia EV3 6.274 9,8% 2 Tesla Model Y 3.828 6,0% 3 Skoda Elroq 3.211 5,0% 4 Tesla Model 3 3.011 4,7% 5 Volvo EX30 2.471 3,9%

Top 5 EV-merken - januari-juni 2025

De vierde en laatste van de vier gouden bokalen die Kia ontvangt, sleept het binnen doordat het in het eerste halfjaar van 2025 ook de meeste elektrische auto's op naam zette. Ruim 8.150 stuks. Daarmee bleef Kia Tesla en Volvo voor. BMW en Skoda volgen op de posities vier en vijf.