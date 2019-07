De Tomaso presenteert P72

De Tomaso kennen we voornamelijk van de legendarische Pantera, een auto die eerder dit jaar door Ares nieuw leven werd ingeblazen in de vorm van de Ares Panther. De P72 is de spiritueel opvolger van de P70, een prachtige raceauto uit de jaren zestig waar niemand minder dan Caroroll Shelby zich mee heeft bemoeid. De P72 is natuurlijk in elk opzicht vele malen moderner. Onderhuids gaat namelijk het uit koolstofvezel vervaardigde chassis schuil dat ook door de in elk opzicht buitenissige Apollo IE wordt gebruikt. Sterker nog, De Tomaso heeft hetzelfde team ingevlogen dat zich ook bezighield bij de ontwikkeling van die auto.

De tijdens het Goodwood Festival of Speed gepresenteerde P72 wordt in een oplage van, je raadt het al, 72 stuks geproduceerd. Verdere informatie over de aandrijflijn houdt De Tomaso nog even onder de pet. Dan moeten we het maar met de foto's doen, en dat lijkt ons vooralsnog bepaald geen straf. De vanafprijs moet op een niet bepaald bescheiden € 750.000 liggen.