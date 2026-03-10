Onder de paraplu van strategisch plan FutuReady van de Renault Group geeft automerk Renault weg wat je van het merk verwachten kunt. Heel wat, zo blijkt. Tot en met 2030 lanceert het in alleen al in Europa maar liefst 12 volledig nieuwe hybride of elektrische modellen!

Renault heeft zijn leveringsgamma in Europa de laatste jaren stevig uitgebreid. Onder meer met de elektrische Renault Twingo en de 4 en 5 E-Tech Electric, maar ook met de Scenic en de geëlektrificeerde Rafale en Symbioz. Renault gaat echter niet op zijn lauweren rusten. Tussen nu en 2030 introduceert het alleen al in Europa maar liefst twaalf nieuwe modellen. En die zijn heus niet allemaal elektrisch.

Renault benadrukt dat het ook na 2030 in Europa een leveringsgamma vol hybride modellen blijft hebben. Toch staan elektrische auto's centraal in de toekomststrategie van Renault. De compacte EV's van Renault zijn nog piepjong en dus bestaat de volgende reeks elektrische nieuwkomers voor een groot deel uit C- en D-segmenters. Compacte middenklassers en middenklassers dus. Voor die nieuwe modellen heeft Renault een nieuw platform in gedachten. Dat heet RGEV Medium 2.0. Dat modulaire platform met weinig pakkende naam is bedacht en ontwikkeld voor de Europese markt en moet niet alleen modellen met een grote actieradius, maar dankzij 800v-technologie ook hoge laadvermogens opleveren.

Het nieuwe platform is, behalve voor C- en D-segmenters, ook geschikt voor hoog in het B-segment gepositioneerde modellen. Er komen volledig elektrisch aangedreven modellen met een bereik tot 750 kilometer, maar ook elektrisch aangedreven modellen met een relatief kleine accu die een benzinemotor aan boord hebben die als generator werkt. Inderdaad: elektrisch aangedreven auto's met een range-extender dus. Zogenoemde EREV's. Voor die modellen met range-extender belooft Renault een actieradius tot 1.400 kilometer. Maar er is meer, want de basis is eveneens geschikt voor vierwielaangedreven EV's met een trekgewicht tot wel 2.000 kilo.