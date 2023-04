De tien voordeligste nieuwe cabriolets zijn schrikbarend duur

Met temperaturen die niet zelden rond de 10 graden blijven steken en een wisselvallig weerbeeld laat het voorjaar extreem lang op zich wachten dit jaar. Om toch vast in de stemming te komen pakken we er weer eens een overzicht van de voordeligste nieuwe cabrio’s bij. Daar worden we ook al niet warm van.

Het blijft een rare kwestie, die van de cabriolets. Twee modelgeneraties terug was er van vrijwel iedere B- of C-segmenter een open versie te krijgen, vaak met een stalen klapdak, en nu is nagenoeg iedere enigszins betaalbare cabriolet van het toneel verdwenen. Ondertussen vinden fabrikanten op andere gebieden het kleinste gaatje groot genoeg om een model in te proppen, zoals auto’s als de Volkswagen Taigo, Renault Arkana, Toyota Corolla Cross en de hele merken Cupra en DS onomstotelijk bewijzen. Kennelijk is het segment der automobiele zonaanbidders gewoon niet winstgevend genoeg. Beter gezegd: cabriolets zijn, net als stationwagens, niet overal in trek, en daarmee in deze geglobaliseerde tijden gewoon niet meer interessant.

Dit is natuurlijk bepaald geen nieuws. Drie jaar geleden schreven we woorden van soortgelijke strekking en huilden we bij het graf van de cabriolets die ons toen al ontvallen waren. Ook toen maakten we ons druk over de prijzen van de resterende exemplaren. Je raadt het al: terugkijkend was het aanbod van toen even uitgebreid als voordelig. Voor het maximale schrik-effect – koude douches zijn naar verluidt gezond – vind je hieronder de tien voordeligste cabriolets van 2023 en die van 2020, naast elkaar. Daar horen wat kanttekeningen bij. In beide gevallen hebben we de Fiat 500C buiten beschouwing gelaten, om de simpele reden dat we die auto vanwege zijn gefixeerde dakbogen niet als een volwaardige cabriolet beschouwen. Voor de Smart Fortwo geldt dat vanwege de verwijderbare dakbogen nipt wel, maar die auto staat op het punt om te worden geschrapt. Smart slaat met de elektrische #1 een nieuwe, andere weg in en je raadt het al: een open auto hoort daar voorlopig niet bij. Voor de vorm melden we toch nog even wat zo’n open, elektrische Fortwo minimaal moet kosten: €27.910. Daarmee is de Smart voor wie er nog één kan bemachtigen met grote afstand de goedkoopste cabrio.

2023 2020 1 Mazda MX-5 € 39.690 1. Smart EQ Fortwo Cabrio € 26.995 2 Mini Cabrio € 40.430 2. Mini Cabrio € 30.260 3 Volkswagen T-Roc Cabrio € 43.090 3. Mazda MX-5 € 32.990 4 BMW Z4 € 62.442 4. Volkswagen T-Roc Cabrio € 36.600 5 Audi A5 Cabrio € 64.237 5. BMW 2-serie Cabrio € 47.487 6 BMW 4-serie Cabrio € 66.417 6. BMW Z4 € 53.550 7 Mercedes-Benz E-klasse cabriolet € 85.703 7. Mercedes-Benz C-klasse Cabrio € 57.970 8 Porsche 718 Boxster € 104.900 8. Audi A5 Cabriolet € 59.140 9 Jaguar F-Type € 120.355 9. Audi TT Roadster € 59.400 10 BMW 8-serie Cabrio € 141.375 10. BMW 4-serie Cabrio € 60.699

De verschillen tussen het ‘oude’ en het nieuwe lijstje zijn werkelijk ontluisterend. Zelfs als we de Smart van 2020 negeren, stijgt de basisprijs van nieuw open rijden met meer dan 10.000 euro. Vier van de zes modellen zijn geschrapt of staan op het punt te worden geschrapt, de rest is vrijwel zonder uitzondering heel veel duurder geworden.

Na de Smart is de Mazda MX-5 nu de voordeligste cabriolet van Nederland. Daarmee hebben we meteen een zeer leuke auto te pakken, maar dat mag ook wel voor de bijna 40 mille die zo’n MX-5 tegenwoordig minimaal kost. Met die prijs haalt hij evengoed de Mini Cabrio in, ongetwijfeld ook doordat het aanbod bij die auto met het oog op de aankomende nieuwe versie wat is uitgekleed. Voor €40.430 stap je tegenwoordig direct in een heuse Cooper, al weten we allemaal dat de optielijst bij Mini even lang als onvermijdelijk is.

Op plek drie treffen we de auto aan die eigenlijk de laatste vertegenwoordiger van dat enigszins nuchtere cabriosegment van weleer is. De Volkswagen T-Roc Cabrio is met zijn hoge koets weliswaar geen Golf, maar wel een ideaal ding voor wie wel een open dak, maar niet teveel poespas wil.

Door naar de 60

Daarmee hebben we het 40-mille segment meteen gehad. Wat heet: de categorie ’50.000 euro’ slaan we meteen over. Die is er dankzij het verdwijnen van de BMW 2-serie cabrio, open Mercedes C-klasse en een forse prijsstijging voor de BMW Z4 namelijk niet meer, waarna we in één klap doorstomen naar 60.000 euro en meer. Veel meer. Laten we het zo zeggen: als je voor een lijstje van ‘de tien goedkoopste...’ op de site van Porsche moet zijn, en bij de BMW 8-serie, dan weet je dat het goed mis is met het onderwerp in kwestie. Bovendien is het lang niet zo dat alle modellen in deze lijst dan wél een lang leven voor zich hebben. De Jaguar F-Type is bijvoorbeeld aan zijn laatste jaar bezig en de Mercedes-Benz E-klasse cabrio wordt vervangen door een model waarvan we de prijs nog moeten afwachten.

Als troost en toevlucht is er natuurlijk nog de occasionmarkt, tenminste voorlopig. Daarom volgt dit weekend een lijstje met vijf gebruikte cabriolets. Spoiler alert: die zijn heel wat minder duur.