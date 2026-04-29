De Tesla Model Y wordt duurder

Het leveringsgamma van de Tesla Model Y is aangepast. Er verdwijnt een variant uit het gamma. Alle versies die blijven worden iets duurder.

De Tesla Model Y verliest een variant. Net als voorheen begint het aanbod van de Tesla Model Y in Nederland met de variant die simpelweg 'Achterwielaandrijving' heet. Daarboven stond de Tesla Model Y Long Range Achterwielaandrijving in basistrim (voorheen: Standard), maar die is uit het gamma geknipt. De eerstvolgende variant is vanaf nu dan ook de Tesla Model Y Long Range Achterwielaandrijving in Premium-uitdossing. Dat zorgt voor een flink prijsgat in de prijslijst van de Tesla Model Y.

De Model Y Long Range All-Wheel Drive in Premium-trim blijft bestaan, evenals de Tesla Model Y Performance All-Wheel Drive. Toch verandert er meer. De prijzen van alle versies van de Tesla Model Y stijgen namelijk met €1.000. Dat betekent dat instapper Model Y Achterwielaandrijving nu €40.990 kost. De erboven gepositioneerde Model Y Long Range Achterwielaandrijving kost €51.990. Daar zie je het nieuwe en reeds genoemde grote prijsverschil tussen de eerste twee Model Y-versies. Voor de Model Y Long Range All-Wheel Drive betaal je nu €54.990, terwijl topversie Performance voor €63.990 mee naar huis mag.

Net als eerder is de Long Range All-Wheel Drive Premium de enige Model Y die tegen bijbetaling (+€2.500) als zevenzitter leverbaar is.

We zijn in afwachting van een reactie van Tesla op de vraag waarom de Model Y Long Range achterwielaandrijving (non-Premium) is geschrapt.

Prijzen Tesla Model Y - april 2026

Bereik Prijs Model Y Achterwielaandrijving 534 kilometer €40.990 Model Y Long Range Achterwielaandrijving Premium 609 kilometer €51.990 Model Y Long Range All-Wheel Drive Premium 629 kilometer €54.990 Model Y Performance All-Wheel Drive 580 kilometer €63.990

