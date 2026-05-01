Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Suzuki Across
Suzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki AcrossSuzuki Across
 
Nieuws

De Suzuki Across is de goedkoopste ‘RAV4’ met AWD

First Edition voor €4.600 minder

Jan Lemkes
5

De vanafprijs van de Suzuki Across blijkt in Nederland een stuk hoger te liggen dan die van de Toyota RAV4. Bij Suzuki krijg je echter meteen vierwielaandrijving en een betere standaarduitrusting, zodat de Across onder de streep toch een uitstekende deal lijkt.

Net als bij de vorige generatie is de Suzuki Across eigenlijk ‘gewoon’ een Toyota RAV4 met Suzuki-logo’s, al heeft de auto nu een wat onderscheidender neusje doordat Suzuki een niet in Europa leverbare Toyota-neus mag gebruiken voor de Across. Los van eventuele restwaarde-overwegingen blijkt die Across – Suzuki’s absolute topmodel – een uitstekende deal. Hij is er namelijk vanaf €52.695. Dat is weliswaar meer dan de €49.995 die Toyota minimaal voor een RAV4 wil terugzien, maar de voorwielaangedreven versie met 270 pk levert Suzuki niet. Een Across is dus altijd een vierwielaandrijver met 300 pk, en die kost je bij Toyota minimaal €52.995.

Het wordt nog mooier als we de uitrusting erbij pakken. Suzuki's enige leverbare uitvoering heet Style en die lijkt sterk op de duurdere First Edition van Toyota. De Across heeft bijvoorbeeld dezelfde stoelbekleding, dezelfde zwarte hemelbekleding, dezelfde draadloze telefoonlader en dezelfde uitgebreider elektrisch verstelbare voorstoelen van die First Edition, die als AWD bij Toyota wel mooi even €57.595 kost. €4.900 meer dus, een fors verschil.

Suzuki Across

Schuifdak

Overigens zijn er wel zaken die de Suzuki Across Style niet heeft, maar de Toyota RAV4 First Edition wel. Dat geldt bijvoorbeeld voor 20-inch lichtmetaal (Suzuki: 18 inch) en stoelventilatie, maar evengoed is zo’n Across erg luxueus. De Suzuki Across is trouwens voor het eerst leverbaar met een glazen dak. Het schuifdak kost op een Across €995, maar dan is je auto ook eigenlijk helemaal compleet. Overigens gaat het hierbij om het 'kleine' schuif/kanteldak dat Toyota voor de GR Sport bewaart. Het grote, panoramische schuifdak van andere RAV4-versies is bij Suzuki niet leverbaar, hoewel het op een deel van de persfoto's wel zichtbaar is.

Alle versies van de RAV4/Across zijn plug-in hybrides in Nederland. De Across komt tot 129 kilometer ver op een volle accu, dus de kans is groot dat je een serieus deel van je kilometers elektrisch kunt afleggen.

5 Bekijk reacties
Suzuki Across Toyota RAV4

Ontdek deze auto's in de occasionvergelijker

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style|AWD|Rijklaarprijs|306pk Systeem vermogen!!!

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style|AWD|Rijklaarprijs|306pk Systeem vermogen!!!

  • 2022
  • 45.396 km
€ 37.000
Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style Automaat | AWD | 19'' L.M. Velgen | Elektrische achterklep

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style Automaat | AWD | 19'' L.M. Velgen | Elektrische achterklep

  • 2020
  • 79.764 km
€ 31.940
Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style

Suzuki Across 2.5 Plug-in Hybrid Style

  • 2024
  • 44.145 km
€ 43.500

Lezersreacties (5)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.