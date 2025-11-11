Europa is het stationwagen-continent bij uitstek, maar een stationwagen op basis van een toplimousine hebben we zelfs hier nooit gekregen. In China hebben ze dat nu wel, en hij heet Stelato S9T.

Audi heeft ooit wel met het idee gespeeld om met een stationwagen op basis van de grote A8 te komen. Er kwam zelfs een studiemodel onder de naam Avantissimo, maar een productieversie durfde men toch niet aan. Van de Mercedes-Benz S-klasse zijn in de loop der jaren allerlei stationwagens geproduceerd, maar wel steeds in een oplage van één of hooguit enkele exemplaren en doorgaans door partijen buiten Mercedes ontwikkeld. Ook hier verscheen dus nooit een echte serieproductie-stationwagen op basis van de zogenaamde F-segmenter, dus daar is kennelijk gewoon geen markt voor.

In China hebben ze nu echter toch zo’n auto, althans iets wat er heel erg op lijkt. De Stelato S9T is een superluxe stationwagen met een lengte van 5,16 meter. Dat is aanzienlijk langer dan een Audi A6 E-Tron Avant (4,93 meter) en zelfs significant langer dan een BMW (i)5 Touring, die zich over 5,06 meter uitstrekt. 5,16 meter is wel op een haar na even lang als een (korte) Mercedes-Benz S-klasse (5,18 meter) en Audi A8 (5,19). Een elektrische Mercedes-Benz EQS zit ook net onder de 5,20 en dat een BMW i7 wel flink langer is, komt vooral doordat BMW die auto alleen met ‘lange’ wielbasis aanbiedt.

De wielbasis van deze S9T is met 3,05 meter trouwens wel korter dan die van veel klassieke limousines, maar je snapt ons idee. De Stelato oogt tijdloos, stijlvol en best Europees en heeft een weelderig interieur, al geldt dat meer voor de stoelen dan voor het dashboard. Er zijn zelfs versies met separaat elektrisch verstelbare stoelen achterin, dus ook in dit opzicht blijft de limousine-link intact. Achter de weelderige bank treffen we een laadruime van 729 liter aan, al vermoeden we dat er daarbij tot het dak is gerekend.

De Stelato S9T staat overigens niet op zichzelf, maar is gebaseerd op een S9 sedan die we door die carrosserievorm toch net wat minder interessant vinden. Er zijn vier verschillende versies en die zijn allemaal elektrisch aangedreven, alleen hebben twee van de vier een 1,5-liter viercilinder turbomotor die als ‘range extender’ dient. Deze uitvoeringen hebben een accu van 37 of 53,4 kWh, de volledig elektrische varianten krijgen 100 kWh in hun buik. De prijs voor al dat moois is misschien nog wel het aller-indrukwekkendste: omgerekend ben je zo’n €37.600 tot €44.900 kwijt voor al dit moois. Dat is dan weer niet zo limousine-waardig…

Alliantie

In hun eeuwige poging om ons Europeanen zoveel mogelijk te verwarren, hebben de Chinese automerken trouwens weer wat nieuws bedacht. Stelato is een merk van BAIC-onderdeel BAIC Bluepark en is daarnaast onderdeel van HIMA. Dat staat voor Harmony Intelligent Mobility Alliance en is bedacht door de Chinese tech-gigant Huawei, bekend van de smartphones. Onder HIMA zijn allerlei merken van allerlei verschillende fabrikanten samengevoegd, zodat er linkjes ontstaan die eerder niet mogelijk waren en de verwarring nog net wat completer wordt. De grote overeenkomst tussen de HIMA-merken is trouwens dat Huawei software én hardware levert voor de onder deze naam verzamelde modellen.