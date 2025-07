Weet je zeker dat je een land Rover Defender Octa wilt, maar wil je verder helemaal niets kiezen? Ga dan voor de nieuwe Defender Octa Black, want dan wordt de auto standaard uitgevoerd zoals je hem waarschijnlijk toch al had besteld.

Vergeef ons de wat cynische insteek van dit verhaal, maar creatief kunnen we zo’n ‘black edition’ onmogelijk noemen. In de loop der jaren zijn van talloze modellen dit soort uitvoeringen verschenen, waarbij de auto van top tot teen in gitzwart wordt uitgevoerd. Dat is natuurlijk wel wat fantasieloos, zeker in een wereld waarin negen van de tien Defenders toch al in het zwart worden afgeleverd. Anderzijds: er is een markt voor, dus waarom zou Land Rover (of ‘Defender’) daar dan niet aan mogen verdienen?

Land Rover meldt trots dat niet minder dan dertig ‘exterieur-elementen’ van de Octa in zwart zijn uitgevoerd, waarbij overigens niet duidelijk wordt of de vijf banden individueel of als geheel zijn meegeteld. De bijzondere wielen van de Octa zijn uiteraard ook zwart, al is een variant met gepolijste elementen zowaar ook leverbaar. Het interieur is - je raadt het al – zwart, en uiteraard afgeladen met luxe.

De Defender Octa is het nieuwe topmodel van de Defender-reeks. Het is altijd een 110 (de middelmaat) en hij heeft maar liefst 635 pk, knalt van 0 naar 100 in 4 seconden en kost in Nederland zonder opties al bijna 3 ton. Denk overigens niet dat de reguliere Octa uitblinkt in kleur-opties: voor het exterieur zijn twee tinten beschikbaar, aangevuld door nog twee (grijs-)tinten voor de Octa Edition One.

Trophy biedt meer kleur

Wie niet zo zit te wachten op al dat zwart, kan sinds kort trouwens ook de Defender Trophy Edition bestellen. Die auto is een eerbetoon aan de legendarische (ooit: Camel-)Trophy, en verkrijgbaar in Keswick Green en het opvallende Sandglow Yellow. De Trophy Edition is geen Octa en heeft geen V8, maar is ‘gewoon’ een P300e-plug-in-hybride. Dat betekent dat je flink inlevert op vermogen, maar ook flink bespaart: de Defender Trophy Edition kost in Nederland €114.555. Toffe (zwarte ...) wielen, lichtmetaal met de uitstraling van klassieke stalen wielen, horen er dan ook bij.