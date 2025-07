Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Een Smart met een instapprijs van bijna een halve ton, dat is in de geschiedenis van dit merk niet eerder voorgekomen. Voor €48.440 koop je in het geval van de #5 echter wel een 4,70 meter lange elektrische SUV met 340 pk, en dat is ook nieuw. Wat krijg je nog meer voor dat geld?

Smart #5 Pro, €48.440

Zijn we te hard voor Smart? Bij menig concurrent slikken we immers ook niet van een halve ton, maar in het geval van deze (van oudsher) ‘stadsautoleverancier’ is het toch even slikken. Bovendien is zo’n #5 ook ten opzichte van alternatieven gewoon geen koopje. De Tesla Model Y en Skoda Enyaq, vergelijkbaar qua formaat, zijn in basistrim immers goedkoper. De taak van vandaag is dan ook om te kijken of de Smart zijn relatief hoge prijs kan rechtvaardigen met uitrusting en prestaties.

Om maar bij dat laatste te beginnen: dat zit wel goed. De basisversie van de Smart #5 heet Pro en heeft weliswaar een kleinere accu dan de duurdere Pro+ en de nog duurdere en snellere versies, maar slaat met 76 kWh, Vehicle-to-Load-functionaliteit, 150 kW snelladen en een rijbereik van 465 kilometer geen modderfiguur. Bovendien is dit de enige Smart #5 met een LFP-accu, en dat heeft in het dagelijks gebruik en voor deze planeet wat voordelen. Wat betreft motorvermogen blijft de Pro zelfs nauwelijks achter bij de Pro+, en met 340 pk en een 0-100 tijd van 6,9 seconden is er weinig reden tot klagen. Of het moet zijn dat de basisversie van een Model Y sneller is en verder komt, maar laten we dat maar even negeren.

Wees gerust: ook op het gebied van uitrusting geeft dit ‘Smartje’ weinig reden om naar meer te verlangen. De ‘instapper’ heeft een (vast) panoramadak met elektrische zonwering, een elektrische achterklep, elektrisch verstelbare en inklapbare spiegels, kunstlederen bekleding om de elektrisch verstelbare stoelen en zelfs een elektrisch verstelbare achterbankleuning. Stoel- en stuurverwarming, keyless entry, een 13-inch touchscreen met navigatie, adaptieve cruisecontrol, climatecontrol met twee zones, ‘Highway Assist’, een draadloze telefoonlader en een 360-graden camera horen ook allemaal bij de standaarduitrusting. Deze Smart #5 Pro laat dus nog best wel wat ruimte voor een goedkopere versie, maar vooralsnog is die er niet. Altijd veel luxe, dus! Uitrustings- of uiterlijke verschillen tussen de Pro en de Pro+ zijn er ook al niet, dus daar hoef je die upgrade ook al niet voor te doen. De nog duurdere Premium ziet er trouwens wel chiquer uit en de Pulse biedt juist een wat stoerdere, off-road-achtige uitstraling, maar in beide gevallen hebben we het dan wel ineens over een auto van maar liefst €57.940. Wie niet chic, niet stoer, maar juist sportief wil, is nog meer kwijt. Dan lonkt namelijk de Brabus-topversie, die de 94-kWh accu van de middelste drie versies combineert met een extra elektromotor en liefst 646 pk. Toe maar!

De keuze van de auteur

Ik zou lekker voor die Pro gaan als er een Smart #5 moest komen. Zo’n LFP-batterij is erg fijn en met dit rijbereik valt heel goed te leven. De uitrusting is zelfs simpelweg riant en waar daar meestal nog een ‘maar’ achteraan komt, kan ik nu oprecht niet zo goed bedenken wat ik nog meer zou willen. Dat is maar goed ook, want naar goed Chinees gebruik (Smart is half-Geely en de #5 wordt daar gebouwd) is er na het selecteren van een uitvoering alleen nog de ‘toevoegen aan winkelwagen’-knop. Alsof je een nieuwe usb-kabel bestelt. Wel moeten we nog een kleur selecteren, en het goede nieuws is dat dit niet van invloed is op de prijs. Ook mijn ‘Pulsar Ruby’-exemplaar (diep-donkerrood) kost dus ‘gewoon’ €48.440.

We waarderen het als je wilt bijdragen door het bijhouden van de AutoWeek Verbruiksmonitor of door een gebruikersreview te schrijven waarin je jouw ervaringen met de auto deelt. Daarmee help je potentiële kopers echt vooruit!