De Skoda Superb bestaat al veel langer dan je wellicht denkt

Later dit jaar presenteert Skoda de volgende generatie van zijn Superb, zodat die vervolgens in 2024 - precies 90 jaar nadat de oorspronkelijke Skoda Superb op de markt verscheen - op de wegen kan verschijnen. Heus waar; de Superb, de auto die je kent van een drietal generaties van 'de grootste auto in de Skoda-showroom', bestond allang vóór het de ruimtewagens werden die het nu zijn. Een kleine terugblik.

Het was 2001 toen Skoda zijn Superb aan de wereld voorstelde: een welhaast ongekend ruime sedan die zijn platform deelde met - en een slagje groter was dan - de toenmalige Volkswagen Passat. Het zou voor lange tijd Skoda's 'beste', grootste en duurste aanbieding worden. Een auto die je ook kon krijgen met meer dan vier cilinders, die ruim en comfortabel genoeg was om je in te laten rijden. Eentje die bovendien duidelijk boven de rest van het modellengamma stond van een merk waaraan destijds het Oostblok-imago nog een stuk hardnekkiger kleefde.

Wat wil je ook, met zo'n naam. 'Superb', een term die zich vrij letterlijk laat vertalen naar 'fantastisch' of 'voortreffelijk'. Zo'n badge plakt een merk als het nuchtere Skoda niet op een B-segment hatchback, maar op een auto die liet zien wat je écht te bieden had. En blijkbaar beviel die auto wel, want Skoda koos er zeven jaar later, in 2008, voor om een geheel nieuwe generatie te introduceren.

Het succes kwam pas echt met de tweede generatie

En met de tweede generatie Skoda Superb begon het succes eigenlijk pas - in Nederland, althans. Van de eerste werden er hier nooit meer dan 410 in een jaar verkocht, waardoor een origineel Nederlands exemplaar inmiddels overigens behoorlijk zeldzaam is, maar de tweede vond gretig aftrek. Het merk was sowieso weer verder naar de gevestigde orde toe gekropen, maar zette met de in 2008 nieuwe Superb ook een stuk veelzijdiger auto neer. Dat was in feite een sedan en hatchback in één. Dat kwam door de bijzondere achterklep, want indien gewenst bleef de achterruit op zijn plaats bij het openen ervan.

Dat niet alleen; ook kwam er voor het eerst een stationwagenvariant, met een balzaal als kofferbak. Bij de derde en huidige generatie Skoda Superb station is dat wederom het geval, al heeft de hatchback inmiddels een achterklep die alleen als reguliere hatch te openen is. Hoe dan ook wist de derde generatie evengoed duizenden kopers te vinden, terwijl die niet eens meer de titel 'opper-Skoda' kon dragen. Met de komst van de Kodiaq en Enyaq zijn er inmiddels Skoda's die in een prijsklasse hoger opereren en wellicht wat Superb-klanten wegsnoepten.

De enige voorvader

Toch brengt het merk volgend jaar 'gewoon' een geheel nieuwe Skoda Superb op de markt, die er wederom als hatchback en als stationwagen komt. Die auto volgt dus precies 90 naar na de oorspronkelijke Superb. Maar hoe het daar nu mee zit?

Wel; van 1934 tot en met 1949 produceerde Skoda óók een Superb. Ook toen was het de range topper van het merk, die in zijn ultieme vorm zelfs een 4-liter V8 met zo'n 95 pk onder de kap had. De meeste Superbs van weleer hadden echter een zescilinder, waaronder alle auto's die uiteindelijk werden gebouwd puur met als doel in de oorlog te dienen. Over de gehele 15-jarige periode waarin de oorspronkelijke Superb werd gebouwd, zagen 2.500 exemplaren het levenslicht. 1.600 daarvan waren militair uitgevoerd, 900 stuks waren voor de verkoop. Een gigantisch commercieel succes was de originele Superb dus niet, maar zijn erfgenamen zouden vanaf bijna 70 jaar later flink zijn best doen dat goed te maken.