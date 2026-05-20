De nieuwe, kleinste elektrische Skoda heeft een prijs. We hebben het dan natuurlijk over de Skoda Epiq. Die kost minimaal €26.990 en is daarmee weliswaar duurder dan toegezegd, maar is wel mooi de goedkoopste elektrische Skoda die je kunt kopen.

Toen Skoda in 2024 voor het eerst vooruitblikte op de Skoda Epiq, sprak Skoda voor de uiteindelijke productieversie over een vanafprijs van zo'n €25.000. Dat 'zo'n' moet je ruim nemen; de Epiq kost in Nederland namelijk minimaal €26.990. Daarmee is hij wel mooi €11.000 goedkoper dan de Elroq.

Voor iets minder dan €27.000 rijd je de Skoda Epiq Essence 35. Die is 116 pk sterk, heeft een 38,5-kWh accu en 315 km rijbereik. Deze instapuitvoering heeft al climate control, een regen- en lichtsensor, adaptieve cruisecontrol en parkeersensoren achter.

De Skoda Epiq is er verder ook als in elk opzicht potentere 55. De Skoda Epiq 55 heeft een 56-kWh accu en een 211 pk krachtige elektromotor. Die combinatie is goed voor een bereik van 436 kilometer. De Epiq 55 is vooralsnog de enige versie die in de configurator staat. Die Epiq 55 is er drie verschillende uitvoeringen en kost als Selection Launch Edition €31.990. Dan is hij voorzien van onder meer 18-inch lichtmetaal, stoel- en stuurverwarming, climatecontrol met twee zones en metallic lak.

Wie meer luxe wil, kan voor €34.990 een Epiq Business Launch Edition 55 bestellen. Die voegt navigatie, een achteruitrijcamera, Travel Assist (stuurhulp), keyless entry en een digitale sleutel toe aan de uitrusting. Het voorlopige topmodel van de Epiq heet First Edition 55. Dat is de uitvoering met oranje/rode accenten aan de binnen- en buitenkant, zoals je hem in onze video kon zien.

Aanvankelijk zou de First Edition niet naar Nederland komen, maar dat gebeurt dus toch. De First Edition heeft naast die kleuraccenten 20-inch wielen, een driespaaks stuurwiel en meer optische aankleding, zoals zwarte hemelbekleding. Met €36.990 is hij exact €10.000 duurder dan de goedkoopste Skoda Epiq, die ergens in de komende weken of maanden aan het aanbod zal worden toegevoegd.