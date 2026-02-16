Met de Skoda Epiq doen de Tsjechen een straks een poging om het succes van de Elroq naar een kleiner en goedkoper segment te vertalen. Het is die Skoda Epiq die je straks waarschijnlijk op elke straathoek tegenkomt en die je nu nog eenmaal in winters testkostuum kunt bekijken.

De strijd tussen de Kia EV3 en Skoda Elroq werd gewonnen door die laatste. In 2025 zijn er in Nederland bijna 12.000 exemplaren van de Skoda Elroq geregistreerd en daarmee was het de populairste nieuwe auto van Nederland. De Elroq krijgt een kleiner alternatief waar de Tsjechen een grootse naam op plakken: Epiq. De Skoda Epiq krijgt de zware taak om het succes van de Elroq in een kleiner segment te evenaren. De Skoda Epiq wordt in mei gepresenteerd, maar dat betekent niet dat het testwerk al volledig is afgerond.

Op een nieuwe set foto's is de Skoda Epiq in winters testkostuum te zien. Het prototype van de elektrische cross-over is nog relatief fanatiek ingepakt met camouflageplakkers. Zo sterk zelfs, dat er meer van de definitieve vormen zichtbaar was op de foto's van het kleurrijk beplakte exemplaar die Skoda onlangs zelf vrijgaf. Waar die vrolijk bestickerde Epiqs op flink lichtmetaal stonden, staat het testexemplaar op deze foto's op wielen van een meer bescheiden formaat.

De Skoda Epiq is 4,17 meter lang, 1,8 meter breed en 1,62 meter hoog. Waar je de Elroq kunt zien als het elektrische equivalent van de Karoq, is de Skoda Epiq het elektrische alternatief voor de Kamiq. Dat maakt het een elektrische cross-over in wat we het B-segment noemen, een populair en dus belangrijk hoekje van de markt waarin auto's als de Peugeot e-2008, Kia EV3 en Toyota Urban Cruiser opereren.

De Epiq krijgt op termijn een vanafprijs van zo'n €25.000, al debuteert de Skoda op de Nederlandse markt als duurdere Epiq 55. Wat die gaat kosten, weten we nog niet. Wat die in huis heeft wel: een 51,7 kWh (netto) NMC-accu en een 210 pk sterke elektromotor. Die combinatie is goed voor een rijbereik van 430 kilometer. Later komen varianten met een 37 kWh accu en 115 pk en 135 pk sterke elektromotoren.

Hier bekijk en lees je meer over de Skoda Epiq.

Goedkope elektrische Skoda

De goedkoopste elektrische Skoda is nu uiteraard de Elroq. Die kost minimaal €34.990. Elroq rijden kan al voor minder. Zo komen we in het occasionaanbod op AutoWeek.nl onder meer deze gebruikte Skoda Elroq tegen die €30.900 kost en slechts 7.500 kilometer ervaring heeft.