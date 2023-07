De Seat Altea ging 12 jaar mee, was hij dan zo goed?

De Seat Altea is in 2003 een laatbloeier. Midi-MPV's, Ford Focus C-Max, Volkswagen Touran en Opel Zafira zijn er al even. Maar beter goed dan vroeg, moet Seat hebben gedacht. Met sportief rijgedrag en een strak kostuum van Alfa 156-designer Walter de’Silva gaan de Spanjaarden de saaie concurrenten te lijf.

2003 is het jaar waarin Seat zich de MPV-queso niet meer van het brood laat eten. Het ontwerp is zeker wat bijzonders. Dat blijkt ook wanneer redacteur Glazenburg de eerste meters rijdt: “In de Spaanse badplaats Altea (waar anders?) moesten we voor het rijden eerst een groep toeristen wegbonjouren en een bejaarde maar heel vitale man op rollerskates achter de dranghekken sommeren.” Maar dan is de baan eindelijk vrij en we maken vast een positieve aantekening over de wegligging.

‘Van die busjes …’

Voor een eerste testduel rijden we zelf een Ford Focus C-Max naar Spanje. Zowel de Ford als de Seat scoort met onverwacht goede rij-eigenschappen. “De Spaanse BMW-rijder weet niet hoe hij het heeft. Hij wordt op zijn hielen gezeten door twee ‘van die busjes’. Hij moet de Altea zelfs laten passeren!” We oordelen dat de Ford op praktisch gebied beter scoort. De Seat gooit hoge ogen met zijn afwerking en rijplezier. Ook krijg je net iets meer uitrusting: “Dat zorgt dat hij de meeste troeven in de hand heeft.”

Het sportieve plaatje wordt verder ingekleurd met de komst van de FR-versie. Dat vinden we een geslaagd compromis tussen pret en praktijk. “Je kunt vrouw en kinderen zijdezacht vervoeren. Zodra je hen hemt afgezet, kun je al je agressie en enthousiasme op het asfalt uitleven.” Toch is het niet alleen goed nieuws. De diesel is rauw. Zoals gezegd: het is een compromis …

Duurtester was een Altea 2.0 FSI

Hij rijdt met een hulpkonvooi mee naar Oekraine, we rijden er duizenden woon-werkkilometers mee, hij wordt beproefd in multitests, we nemen hem mee naar de ijzigste bergtoppen en zetten hem in tijdens een 24 uursrit; De Nacht van Weesp. Kortom, de Altea is een van de auto’s die het schopt tot heuse AutoWeek Duurtester. De ‘onze’ is een Ferrari-rode 2.0 FSI die gedurende 2006 zijn kunsten mag vertonen en zodoende ook nog aantrad in een vergelijkende test met de Mercedes B-klasse en de Chrysler PT Cruiser. Daarna is de Altea-carrière nog lang niet voorbij. De minder sportieve XL maakt zijn opwachting (die laten we hier als apart type buiten beschouwing), net als de opgeruigde Freetrack. De Seat komt nog in diverse tests voorbij, de laatste keer in 2010. Hij treedt dan aan tegen drie kleinere B-segmenters. De Seat zit met zijn prijs in de buurt van de dan nieuwe Meriva en bovendien beweert Opel dat zijn MPV een segment hoger aankan. Dus doet de oudgediende Spanjaard nog eens mee. Vergis je niet, de Seat gaat wel met zijn tijd mee. Het uiterlijk is licht gefacelift en belangrijker: voorin ligt een downsize-krachtbron van een nieuwe generatie: de 1.4 TSI. En dat turbootje maakt de sportieve gezinsvervoerder nog iets pittiger. “Seat heeft de rijeigenschappen goed voor elkaar en de TSI is een erg fijne motor: soepel en krachtig.” De Meriva is de winnaar maar de Seat komt nog steeds overtuigend mee. De Altea kreeg nooit een opvolger, de Ateca nam zijn plaats in. Maar niet getreurd: de auto die twintig jaar terug debuteerde, is nog riant vertegenwoordigd in het occasionaanbod. De Altea had als nieuwe auto sowieo een lange adem want hij is nieuw tot 2015 geleverd. Zoals dat hoort bij een echte topsporter.

