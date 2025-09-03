In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

We nemen onze digitale hoed af voor AutoWeek-forumlid 'Mijn favoriet', want daar danken we deze maar liefst drie foto's van een Saturn SC2 aan. Het is dan ook een bijzondere spot hier in Nederland en dus begrijpen we goed dat hij/zij hier even bij stil bleef staan. Volgens onze gegevens zijn er momenteel maar tien Saturns in ons land met een geldige apk. Het wordt nog veel specialer: dit lijkt de enige Saturn SC2 in Nederland te zijn. Hoe bedoel je uniek? Met drie geregistreerde exemplaren is de Saturn Sky, de tegenhanger van de Opel GT, hier het best vertegenwoordigde model.

Goed, terug naar de SC2. Dat die hier is, is vrijwel zeker het resultaat van een emigratie. Achter het Nederlandse kentekenplaatje achterop zien we nog een stukje van de originele California-plaat. Daarop staat overigens 2004 op, maar de Saturn werd volgens de kentekengegevens al in 2001 ingevoerd in Nederland. Op de kentekenplaathouder staat San Francisco, dus waarschijnlijk is hij daar ooit aan zijn carrière begonnen. Na negen jaar in Nederland droeg zijn vermoedelijk Amerikaanse baasje de auto over aan een volgende eigenaar. Sindsdien heeft de SC2 heel wat baasjes versleten. In totaal staat de teller nu op zeventien particuliere eigenaren. Zo dan.

Het vereist ook wel een heel specifieke smaak om warm te lopen voor deze SC2 en het lijkt erop dat bij velen de liefde al snel bekoelt. Jammer, want het is best een heel markante auto. Niet alleen qua lijnspel is het nogal een opmerkelijke verschijning, de deuren hebben ook een heel aparte lay-out. Aan de linkerkant zit een klein naar achteren open klappend deurtje om toegang te verschaffen tot de zitplaatsen achterin. Dat kennen we bijvoorbeeld ook van de Fiat 500e 3+1. De Saturn is daarmee ook één van de weinige auto's met een ongelijk aantal deuren per zijde. De Hyundai Veloster is een ander bekend voorbeeld.

De Saturn SC2 was de coupéversie van de Saturn SL en had in de vorm van de SW ook nog een stationwagon-broer. Het was een voor Amerikaanse begrippen behoorlijk bescheiden opgezet model, met bijvoorbeeld alleen viercilinders als krachtbronnen. Ook deze coupé, die overigens de eerste twee modeljaren gewoon twee deuren had, heeft een 1.9 vierpitter in zijn neus. Een speciaal voor Saturn ontwikkelde krachtbron, hier goed voor 125 pk vermogen. Opvallend voor een Amerikaanse auto: schakelen gaat met een handgeschakelde vijfbak! Eigenlijk is zo'n Saturn dus best op zijn plaats in Europa.