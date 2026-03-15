De Polestar 4 is behoorlijk extravagant, maar misschien iets té. Het Zweeds-Chinese merk hoopt zijn verkopen een impuls te geven met een versie van de 4 die een flink stuk praktischer is. Er komt er eentje met meer binnenruimte en een achterruit.

Meer ruimte

Met achterruit

Pakezel met trekvermogen

Nog altijd is de Polestar 2 met grote afstand de best verkochte auto van het merk, ook in Nederland. De Polestar 4 staat hier weliswaar op de tweede stek, maar met krap 1.500 exemplaren tegenover 13.000 van de Polestar 2 is het verschil enorm. De 4 is ook korter op de markt én duurder, maar een deel van het verschil komt vast ook door het achterste van het opvallende model. De Polestar 4 baarde nogal wat opzien bij de onthulling, omdat hij geen achterruit heeft. Een digitale spiegel moet garant staan voor zicht naar achteren. Op zich werkt dat, al vereist het enige gewenning.

We kunnen ons goed voorstellen dat juist dit aspect voor sommige mensen een reden is om met een boog om de Polestar heen te lopen en voor één van zijn wellicht wat conventionelere concurrenten te gaan. Het Zweeds-Chinese merk hoopt die potentiële klanten nu toch de showroom in te trekken met een Polestar 4 die het allemaal wat ‘gewoner’ aanpakt. Er komt een praktischer gelijnde broer bij. Die heeft een meer shooting brake-achtig achterste mét een achterruit erin.

Bijzondere verschijning

Polestar heeft voor deze keuze vast niet alleen naar de verkoopcijfers van de 4 gekeken, maar ook naar wat de concurrentie presteert. Dan valt op dat elektrische hoogpotige auto’s met een schuin aflopende daklijn het doorgaans minder goed doen dan – als ze die hebben – hun broer met een conventionelere koets. Denk bijvoorbeeld aan de Volkswagens ID4 en ID5, waarbij die laatste niet eens een opvolger krijgt als de ID4 straks wordt vernieuwd. Hoewel het in de actieradius wat scheelt, zo’n glad achterste, trekt dat kennelijk niet genoeg mensen over de streep om de ruimere variant te laten schieten. Verder is het natuurlijk ook vooral een smaakkwestie.

Wat dat laatste betreft is het op deze illustraties in elk geval al goed te zien dat de Polestar 4 een veel minder aparte en toch nog steeds bijzondere verschijning wordt. De neus blijft logischerwijs herkenbaar en geeft ook deze 4 een lekker karakteristiek voorkomen. Naar achteren toe zit er in deze Polestar een vleug Volvo door de vorm van de D-stijl. De achterlichtpartij kan rechtstreeks overgenomen worden van de bestaande 4, dat deel van de koets hoeft niet op de schop. Het past al met al wonderwel bij elkaar, alsof het altijd al zo had moeten zijn. Voordat je het mist: zie je die deurgrepen? Dat zijn gewoon weer conventionele exemplaren, want Polestar neemt afscheid van de verzonken grepen die binnenkort in China om veiligheidsredenen verboden worden.

Minstens het bekende

Het zal je niet verbazen dat deze ruimere Polestar 4 gewoon dezelfde techniek aan boord heeft als zijn meer gestroomlijnde metgezel. Dat betekent dat het begint bij een 272 pk sterke achterwielaandrijver met zo’n 600 km rijbereik. Van 0 naar 100 km/h gaat daarmee in dik 7 seconden. Is dat je te gewoontjes, dan kun je tekenen voor een Dual Motor-versie, dus met vierwielaandrijving. Die heeft 544 pk vermogen tot zijn beschikking en brengt de Polestar 4 in slechts zo’n 4 seconden van 0 naar 100 km/h. Hierbij ligt het rijbereik net onder de 600 km. In beide gevallen is de topsnelheid waarschijnlijk 200 km/h. Daarnaast zetten we in op ten minste 1.500 kg maximaal trekgewicht voor de Single Motor en 2.000 kg voor de Dual Motor. Let wel: deze cijfers zijn allemaal nog speculatief voor de nieuwe variant van de Polestar 4, maar dit is wat het huidige model al in huis heeft.

De kans is groot dat Polestar de introductie van de ‘tweede 4’ aangrijpt voor een opfrisser voor het hele model en dat er dus ook onder meer vernieuwd infotainment en een mogelijk nog wat opgewaardeerd 100-kWh accupakket aanwezig zijn.