De Renault Zoe Preview zag er best lekker uit

Vijftien jaar geleden maakten we voor het eerst kennis met de Renault Zoe, die inmiddels al lang vervangen is door de Renault 5 E-Tech Electric. Op de Salon van Parijs stond de Zoe Preview, die er wat scherper en lekkerder uitzag dan de uiteindelijke eerste Zoe die in 2012 op de markt kwam. Wij gingen er abusievelijk vanuit dat ook de toekomstige Clio veel trekjes van deze conceptcar zou krijgen.

Het is vrijdagmiddag, en dan bladeren we zoals wel vaker door oude AutoWeeks. We blijven hangen bij AutoWeek 40 2010. Dat was het grote shownummer naar aanleiding van de Salon van Parijs. Wat een mega-autofeest was dat! Neem het merk Lotus, dat zelfs een hele hal afgehuurd had op het enorme showterrein. Opgetogen reden we na het evenement naar huis, de crisis die een paar jaar ervoor losbarstte leek echt voorbij. 'Leukste beurs van het jaar' knalden we zelfs als uitspraak op de cover.

Maar we lichten toch de Zoe Preview er even uit. We waren namelijk alweer vergeten dat die conceptcar die hintte naar een elektrische toekomst er veel scherper uitzag dan de eerste productie-Zoe. Ons enthousiasme was zelfs zo groot dat we verwachtten dat de studie die in Parijs stond al de designrichting van de volgende Clio prijsgaf. Dat schreven we in al onze uitingen, ook in dit artikel op de site. De volgende Clio die we bedoelden leek uiteindelijk in niets op die Zoe Preview. Laurens van den Acker tekende een heerlijke Clio, die in 2012 op de markt kwam, en die Zoe Preview werd gewoon bijgeslepen en wat normaler gemaakt voor de marktintroductie in datzelfde jaar.

We trapten er gewoon weer in: conceptcars worden zo opgedirkt gepresenteerd! Grote wielen, lekker gevulde wielkasten, net even wat indringender kijkende koplampen, dikke bumpers. Je moet in gedachten altijd van het uiterlijk vertoon minimaal tien tot vijftien procent blingbling afhalen.