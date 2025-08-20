De Renault Avantime is van voor tot achter een knotsgek ding, in positieve zin uiteraard. Hij staat bekend om zijn bizarre design en zijn deurscharnieren, maar die zijn niet zo uniek als gedacht.

De Renault Avantime laat zien dat ‘lekker gek’ kort na de eeuwwisseling ook echt ‘lekker gek’ betekende, waarbij iedere geloofwaardige blik op goede verkoopkansen trots en vol goede moed aan de kant werd geschoven. Dat is anno 2025 wel even anders, al behoort Renault tot de weinige merken die deze vorm van lef nog niet helemaal zijn verleerd. Toch zorgde ook Renault 20 jaar geleden vaker voor opgetrokken wenkbrauwen dan nu, bijvoorbeeld door de introductie van de Avantime. De in 2001 gelanceerde Avantime is een maffe mix van coupé en MPV, overgoten met uniek – maar opmerkelijk tijdloos! – design en aangevuld met een reeks knotsgekke details.

Zo laten alle zijruiten en het glazen dak zich met één druk op de knop openen, zodat de rijdwind niet gehinderd door B-stijlen of andere narigheid zo door het weelderige interieur kan waaien. Dat interieur is een bezienswaardigheid op zich, en om er te komen moet er uiteraard een portier open. Daarvan heeft de Avantime – vroeger betekende ‘coupé’ nog iets – er uiteraard twee, en die zijn gezien het formaat van de auto werkelijk gigantisch. De achterbank van deze Franse vijfzitter moest ook gewoon bereikbaar zijn, dus strekken de portieren zich tot riant na de voorstoelen uit.

Dit stelde Renault voor een probleem, want een forse auto met gigantische deuren is in krappe parkeervakken ronduit onhandig. Als oplossing bedachten de Fransen vermoedelijk het meest gefotografeerde en besproken deurscharnier ter wereld, met een dubbel scharnierpunt dat de deur naar opzij én naar voren laat openen. Waar de voorste rand van de deur bij jouw auto bij het openen áchter het voorscherm verdwijnt, wordt het Avantime-portier voor het voorscherm langs richting de voorwielen geduwd bij het openen. Dit resulteert in een riante opening zonder dat de deuren de auto meteen meters breder maken, en dat is slim.

Heel slim, maar misschien niet helemaal door Renault bedacht, want er is een andere riante coupé die een soortgelijke constructie al veel eerder had. Dat is de eerste Lexus SC. Dat model is nooit in Europa geleverd, maar stond in Noord-Amerika vanaf 1991 als SC 300 en SC 400 op de prijslijsten en maakte in Japan furore als de derde generatie van de Toyota Soarer. Net als de Avantime had de riante, tweedeurs SC lellen van portieren, en net als Renault bedacht Lexus daar een complexe oplossing voor. Ook bij de SC wordt het portier daarom over het voorscherm heen naar voren getild bij het openen, door middel van een dubbel scharnier dat qua werking sterk op Renault oplossing lijkt. Of eigenlijk andersom, dus. Bij Renault viel dit alles overigens wel meer op, omdat het merk er daar voor koos om het deurpaneel ook in tweeën te splitsen en mee te laten scharnieren. De Lexus heeft gewoon een deurpaneel uit één stuk, maar daarachter zit een complexe staalconstructie die naar verluidt zo’n 6 kg per kant weegt.

Wie wil zien hoe zo’n dubbel scharnier werkt, kan trouwens ook eens naar de deuren van een schaalmodel kijken. Die hebben doorgaans een eenvoudige deursconstructie met een dikke U-vorm als scharnier, maar ok daar wordt de deur als het ware over het voorscherm heen naar voren getrokken. Het is niet helemaal hetzelfde, maar lijkt er wel op.

Geen schaalmodel in de buurt? Geen nood: de werking van het deurscharnier van zo’n Lexus is in onderstaande video te zien.