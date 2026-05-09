Volkswagen Tiguan 1.5 TSi eHybrid
 
'De regensensor van mijn Volkswagen Tiguan werkt niet goed en daardoor krast de voorruit'

AutoWeek-lezer Sander Oostdijk rijdt al jaren Volkswagen maar bij zijn nieuwste Volkswagen, een Tiguan, is er iets wat hem niet zint. De regensensor werkt niet naar tevredenheid. Is daar niet wat softwarematigs aan te doen? Die vraag leggen we voor aan ons expertpanel voor lezersvragen.

Sander Oostdijk vindt het zonde van de ruit van zijn Tiguan: “Sinds medio 2025 rijd ik een lease-Volkswagen Tiguan waarvan de regensensor niet naar behoren werkt. Hij komt te snel in actie en de interval is te kort. Daardoor komen er krassen op de voorruit en verslijten de wisserbladen snel, met als resultaat dat de ruit niet meer schoon wordt. Voorgaande Volkswagens hadden daar geen last van. Het lijkt mij dat de gevoeligheid van de sensor softwarematig aangepast moet kunnen worden, maar de dealer gaf aan dat men er niets aan kan doen, omdat dit voertuig-specifiek is. Is dit euvel bij jullie bekend? En wat kan ik eraan doen?”

Eddy de Jong: “Hoewel uw dealer aangeeft niets te kunnen doen, kan er toch wat aan de hand zijn. Bij moderne Volkswagens is de gevoeligheid vaak gekoppeld aan de rijassistentiesystemen (ADAS). Vraag (toch) om een software-update: er komen regelmatig updates uit voor de Body Control Module (BCM) die de ruitenwissers aanstuurt. Vraag de dealer expliciet of er een TPI (Technical Product Information) beschikbaar is voor dit probleem. Een niet goed aansluitende sensor tegen de ruit (bijvoorbeeld door luchtbelletjes in de siliconengel) kan leiden tot overgevoeligheid. Dit is een mechanisch defect dat door de dealer hersteld moet kunnen worden. Controleer daarnaast in het infotainmentmenu onder Voertuig > Buiten > Spiegels en Ruitenwissers of de optie ‘Automatisch wissen bij regen’ aanstaat en probeer de fysieke schakelaar bovenop de ruitenwisserhendel naar de meest linkse (minst gevoelige) stand te zetten.

Aangezien het een leaseauto is, zijn er meerdere mogelijkheden om het probleem kenbaar te maken. Als eerste natuurlijk de leasemaatschappij. Wanneer het operationeel lease betreft, is deze de eigenaar van de auto. De leasemaatschappij wil zo min mogelijk kosten, dus overmatige slijtage van de ruitenwisserbladen vindt men niet leuk. En daarnaast - mits de dealer u niet kan of wil helpen - de (klantenservice van de) importeur.” 

