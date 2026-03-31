Bij nieuwe uitvoeringen horen natuurlijk ook nieuwe prijzen, ook in het geval van de Toyota Land Cruiser. Als personenauto is Toyota’s terreinbeest nu nóg duurder en gaat hij zelfs door een psychologische grens heen.

De prijzen van de Toyota Land Cruiser op geel kenteken communiceren we eigenlijk vooral voor het entertainment-gehalte ervan, hoewel de importeur ons verzekert dat er echt Nederlanders zijn die deze terreinbeul gewoon met achterbank bestellen. Veruit de meeste Land Cruisers alhier worden echter als Van besteld, dus zonder achterste zijruiten en zonder achterbank. Dat scheelt een klap bpm, maar je levert natuurlijk wel in op inzetbaarheid.

De gisteren aangekondigde nieuwe uitvoeringen van de Land Cruiser hebben nu ook een prijs, en het valt niet mee. Het begon bij de Land Cruiser in 2024 al meteen bij dik €180.000, maar de komst van een 48V-mild hybrid maakte hem nog duurder. Nu is het nogmaals de verkeerde kant op voor de Land Cruiser. Een gloednieuw exemplaar met achterbank komt je op minimaal €189.895 te staan. Daarvoor krijg je de stoere, maar niet helemaal complete Navigator-versie met ronde koplampen. Wie meer luxe wil, moet een psychologische grens over. De Professional kost namelijk minimaal €200.995. Dat is niet alleen meer dan 2 ton, maar ook meer dan de goedkoopste 911! Meer dan de helft van het bedrag, namelijk 113.725, is overigens bpm. Samen met krap 15.000 euro aan btw betekent dat dat niet minder dan 64 procent van de aanschafprijs naar het overbekende rekeningnummer van de belastingdienst wordt overgemaakt. Oef.

Een Professional met 7 zitplaatsen kan trouwens ook, maar kost je dan minimaal €203.095. Een Navigator met derde zitrij vinden we niet terug op de prijslijst, al werd die versie eerder wel aangekondigd.

Van

Als 'Van' op grijs kenteken kost de Land Cruiser als Navigator minimaal €89.986, al is dat wel weer ex btw. De luxere Professional heeft hier volgens dezelfde formule een prijs van €98.416.