Jawel: de huidige Porsche Cayenne krijgt drie opvolgers. Althans, als je net als wij en Porsche bereid bent om een beetje ruim te kijken. Allereerst krijgt de huidige benzine-Cayenne een flinke facelift, die in gecamoufleerde vorm al eens voorbijkwam op deze site. Daarnaast komt er, net als eerder bij de Macan, een geheel nieuwe elektrische Cayenne die behalve die naam en zijn positionering niets met de bestaande Cayenne van doen heeft. Die auto hadden we eerder al in beeld als ‘coupé’ met sterk aflopende daklijn, maar nu is het voor het eerst de reguliere elektrische Cayenne die door onze spionagefotograaf is vastgelegd.

Eigenlijk is het best bijzonder dat die reguliere carrosserievariant er komt, want sinds de introductie van de benzinegestookte Cayenne Coupé hebben wij geen nieuwe ‘normale’ Cayenne meer gezien. De platgeslagen carrosserievariant is mateloos populair en levert bij een EV ook nog een klein beetje voordeel op als het gaat om stroomverbruik en rijbereik, maar gelukkig kiest Porsche ook nog voor een wat traditionelere SUV-vorm. Die is evengoed platter, lager en langgerekter dan we van een Cayenne gewend zijn. De Cayenne heeft een duidelijk grotere zijruit achter het achterportier, die hier overigens al zijn definitieve vorm lijkt te hebben. Ook verruilt hij opklapbare spoiler van de Coupé voor een dakspoiler en een achterruitenwisser.

Aan de voorzijde valt op dat de hooggeplaatste lichtunits, hier ietwat matig gecamoufleerd met op koplampen gelijkende stickers, daadwerkelijk de dim- en grootlichten lijken te bevatten. Bij onder meer de Macan is dit een ‘schijn-unit’ en zitten de eigenlijke koplampen lager in de neus. Negeer overigens gerust die lamellen tussen de koplampen van deze testauto, want ook dat is een camouflage-sticker. In werkelijkheid zal het front van de elektrische Cayenne grotendeels dicht zijn, en zitten er hooguit wat kleinere koelopeningen onderin de voorbumper.

De elektrische Cayenne laat waarschijnlijk niet zo lang meer op zich wachten, en wordt wellicht nog dit jaar onthuld. Daarna is het dan de beurt aan de gefacelifte versie van de huidige Cayenne, die in die vernieuwde vorm dan weer jaren mee moet en mag.