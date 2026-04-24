Omdat de SUV met aflopende daklijn zo populair is, laat Porsche er bij de Cayenne Electric geen gras over groeien: hij is er meteen ook als Coupé. En die is nog gladder dan de normale SUV.

Cw-waarde van 0,23

Komt tot 15 kilometer verder

Sportpakket brengt gewicht 17,6 kilo omlaag

De Cayenne Coupé Electric klieft namelijk nog makkelijker door de luchtweerstand, met een ultralage Cw-waarde van 0,23. De Cayenne Electric zit ook al op een keurige 0,25. Jawel, daarmee zijn ze dus allebei gestroomlijnder dan een Opel Calibra, die in 1989 hoge ogen gooide met een waarde van 0,26.

De Cayenne Coupé Electric heeft een 24 millimeter lagere daklijn die achter sterk afloopt. Dat geeft hem rondom een ander aanzien: de voorruit is lager, en profil zie je helemaal goed dat hij een gladder lijnenspel heeft en ook aan de achterzijde kan nauwelijks verwarring ontstaan met een normale Cayenne Electric. De wielbasis blijft hetzelfde: 3.023 mm. Het zorgt ervoor dat je op de achterbank met de kruin dicht bij de hemelbekleding zit als je iets langer dan 1,80 meter bent, maar de beenruimte blijft prima. Omdat je wel op een 113 kWh groot accupakket zit, zijn ook in deze elektrische auto de knieën vrij hoog opgetrokken.

Gladheid brengt de Cayenne Coupé Electric 15 kilometer verder

Die gladheid moet de Cayenne Coupé Electric 15 kilometer verder brengen op een acculading. Verder beschikt ook deze variant over de hele trukendoos om de efficiency optimaal te maken. Denk aan de lamellen in de neus die dicht kunnen en de flaps uit de achterbumper bij de Turbo. Net als de reguliere Cayenne Coupé heeft de Electric een beweegbare achterspoiler.

Kopers kunnen kiezen voor een tweezits achterbank of een 2+1-configuratie waarbij de middelste passagier niet al te fors moet zijn. Net als in de 'normale' SUV kunnen ook achterpassagiers hun zitpositie elektrisch aanpassen. De bagageruimte van de gladjanus slikt wel wat minder liters; 534 versus 781 voor de SUV. Gooi je de achterbank plat, dan loopt de inhoud op tot 1.347 liter, wat in de SUV 1.588 liter is in hetzelfde geval.

De Cayenne Coupé Electric-koper kan ook kiezen voor een Lightweight Sport Package, waarbij het dak van carbon is. Dat materiaal tref je dan op meerdere plekken in en op de auto aan. Achter de speciale 22 inch wielen prijken als onderdeel van dit pakket verbeterde remmen, in de auto staan sportstoelen met het klassieke Pepita-patroon dat herinnert aan klassieke Porsches, en speciale stoffen als Race Tex op de hemelbekleding maken de extra beleving compleet. Het kan maximaal 17,6 kilo schelen, op een SUV van riant boven de 2,5 ton … Tja, elektrische SUV’s zijn nu eenmaal loodzwaar.

De elektromotoren zijn echter goed op hun taak berekend, want de aandrijfvarianten zijn hetzelfde als in de conventionelere Cayenne Electric. Dat houdt in: 408 pk met 442 pk overboost voor de instapper, 544 pk (overboost 666 pk) voor de Cayenne S Coupé Electric en 857 pk (overboost 1.156 pk) voor de Cayenne Turbo Coupé Electric. De prijzen liggen zo'n €3.000 hoger dan bij zijn hogere broer en beginnen bij rond de €113.000 voor de basisversie. Daar komt dik 20k bovenop voor de S en de topper gaat voor minimaal rond de €175.000 weg.