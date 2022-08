De Porsche Cayenne cabriolet die nooit kwam

De Porsche Cayenne bestaat dit jaar 20 jaar . Toen het model in 2002 op de markt kwam, broedden de designers van Porsche achter de schermen op ideeën voor andere carrosserievarianten van de SUV. Van één daarvan, een Cayenne cabriolet, verscheen daadwerkelijk een prototype. Dat prototype zet Porsche in het kader van het jubileum van de Cayenne in de spotlights.

Na de introductie van de Cayenne in het najaar van 2002 overwoog Porsche om meerdere varianten van de SUV te gaan bouwen. Uiteindelijk lagen er drie ideeën op tafel: een coupé, een variant met lange wielbasis en zeven zitplaatsen, en een cabriolet. De eerste twee veegden de hoge heren al snel van tafel, maar van de laatste bouwde Porsche daadwerkelijk een prototype. De Cayenne cabriolet is aan de voorkant identiek aan de reguliere Cayenne, maar vanaf de A-stijl is geen carrosseriepaneel meer hetzelfde.

Om te beginnen zijn A-stijlen en voorruit korter en aan de bovenkant meer gebogen. De voorportieren kregen er 20 centimeter bij en de twee achterportieren verdwenen, waardoor de Cayenne een driedeurs werd. Met een lengte van 4,8 meter is de Cayenne cabriolet even lang als een normale Cayenne, maar de wielbasis lijkt iets korter te zijn door de grotere overhang achter. De lengte van de wielbasis houdt Porsche echter voor zichzelf. Het silhouet van de Cayenne veranderde verder compleet. Vanaf de voorruit loopt het dak langzaam af richting de achterkant, waardoor de Cayenne cabriolet een 'Kamm-tail' krijgt. In feite is de cabriolet een Targa, omdat het dak niet volledig open kan. De enorme softtop van de Cayenne cabriolet zou in geopende toestand, net als bij de huidige 911 Targa, elektronisch onder de achterruit moeten verdwijnen.

Zou, want de ingenieurs van Porsche werkten het idee in technisch opzicht nooit verder uit dan een computersimulatie. Bij het prototype moet het dak handmatig in de bagageruimte worden opgeborgen. Ook de noodzakelijke verstevigingen voor het chassis en de carrosserie waren niet aanwezig op de cabriolet, waardoor het prototype onveilig is om mee te rijden. Ondertussen werden de designers het niet eens over de vormgeving van de achterkant. Daarom heeft het prototype aan de linker- en rechterkant een verschillend ontwerp voor de achterkant. Aan de linkerkant zitten de achterlichten en de kentekenplaathouder lager en is de achterruit korter, terwijl de rechterkant met zijn langere achterruit en hoger gepositioneerde achterlichten en kentekenplaathouder meer weg heeft van het ontwerp van de eerste Panamera.

Het prototype was gebouwd om vier vragen te kunnen beantwoorden: kun je door de lagere voorruit en aflopende daklijn in de hele auto comfortabel zitten? Hoe praktisch is de Cayenne met de 20 centimeter langere portieren? Is het mogelijk om de softtop snel weg te laten vouwen? Hoe moet de achterkant worden ontworpen? Die laatste twee vragen werden in ieder geval niet beantwoord en uiteindelijk ging Porsche niet verder met het idee van de Cayenne cabriolet. De potentiële winstgevendheid van het model was niet heel veelbelovend - een belangrijke factor aangezien de Cayenne juist geld in het laatje moest brengen bij Porsche - en er waren twijfels of de Cayenne cabriolet er zo aantrekkelijk uit zou gaan zien als een Porsche zou moeten zijn. "Een SUV heeft altijd een grote carrosserie. Als je dat combineert met een lage bovenste helft en dan het dak eraf haalt, krijg je hele vreemde vormen", luidt het commentaar van Michael Mauer, de huidige designchef bij Porsche. In 2002 zat hij nog niet op zijn post, maar in zijn commentaar schemert door dat hij het een juiste keuze vond om de Cayenne cabriolet niet in productie te nemen.

De SUV-cabrio in het echt

Porsche vond het geen goed idee om een open variant te maken van een SUV, maar andere merken deden dat wél. De Nissan Murano CrossCabriolet uit 2010 is één van de meest bizarre voorbeelden en lijkt qua opzet enigszins op de Cayenne cabriolet, in de zin dat het bij de Murano ook gaat om een grote SUV die twee deuren minder en een schuiner geplaatste voorruit kreeg. Wel is de Murano een volwaardige cabriolet en verdwijnt in geopende toestand ook de achterruit in de kofferbak. De Murano CrossCabriolet werd geen succes en blijft een zeldzaamheid, maar van de Volkswagen T-Roc Cabrio en Range Rover Evoque Cabriolet zijn veel meer exemplaren gebouwd. Of de Cayenne cabriolet een succes zou zijn geworden, komen we nooit te weten. Het prototype staat in de kluis van het museum en in de nabije toekomst heeft Porsche geen plannen om het dak van de Cayenne te zagen. Een gemis, of een zegen? Geef je mening in de reacties!