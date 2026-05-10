Porsche 911 back to basics
 
De Porsche 911 hoeft in Noorwegen alleen twee busjes van Mercedes-Benz voor zich te dulden

De Porsche 911 stond afgelopen maand in Noorwegen op de derde plaats in de lijst van meestverkochte auto’s met een verbrandingsmotor. Op de eerste en tweede plaats prijken respectievelijk de Mercedes-Benz Vito en de Mercedes-Benz Sprinter. Hoe kan dit?

De reden is vrij simpel: er worden bijna geen auto’s met een verbrandingsmotor meer verkocht in Noorwegen.

Recente statistieken van het Noorse Bureau voor Verkeersinformatie (OFV) tonen aan dat van de 11.103 nieuwe personenauto’s die in april werden geregistreerd, er maar liefst 10.952 volledig elektrisch waren. Dit betekent een aandeel van 98,6 procent elektrische auto’s in één maand, een nieuw wereldrecord.

Noorwegen Fisker Tesla EV's

31 benzineauto’s

De aantallen voor fossiele alternatieven zijn nu zo klein dat ze bijna op de vingers van een hand te tellen zijn. In de hele maand april werden in heel Noorwegen slechts 87 nieuwe dieselauto’s, 31 nieuwe benzineauto’s en 33 nieuwe hybrides geregistreerd. Ter vergelijking: in dezelfde periode werden bijna 11.000 elektrische auto’s verkocht.

Maar waar kiezen degenen voor die toch nog een auto met motorgeluid kopen? De top tien van de populairste auto’s met verbrandingsmotor in april laat zien hoezeer deze markt een niche is geworden. Het gaat niet langer om gewone gezinsauto’s, maar om twee categorieën: bedrijfsauto’s en exclusieve sportwagens.

Bovenaan de lijst staan bestelwagens zoals de Mercedes-Benz Vito en de Mercedes-Benz Sprinter, die vaak als personenauto’s geregistreerd staan. Maar op een sensationele derde plaats staat de iconische sportwagen Porsche 911. Dit betekent dat je in het huidige Noorwegen vaker een gloednieuwe Porsche 911 op de weg ziet dan een nieuwe gezinsauto met een benzine- of dieselmotor.

EV elektrische auto Noorwegen Oslo

Zelfs populair in het hoge noorden

De statistieken laten ook zien dat er geen regionale verschillen meer zijn. In de provincie Østfold bedroeg het aandeel elektrische auto’s maar liefst 99,3 procent. Zelfs in Finnmark, helemaal in het noorden van het land, koos 95,1 procent voor een elektrische auto.

Nederlandse verkopen elektrische auto’s

Het Noorse voorbeeld laat duidelijk zien waar de markt naartoe gaat: benzine en diesel zijn van de standaard uitgegroeid tot een zeldzame keuze voor luxe of specifieke professionele behoeften. Daarmee loopt het land ver voor op de rest van Europa.

In Nederland werden afgelopen maand 9.616 nieuwe volledig elektrische personenauto’s (BEV’s) geregistreerd, tegenover 13.059 hybrides en 2.111 auto’s met alleen een benzinemotor. Het aantal Porsches 911 dat in april in Nederland is verkocht, staat op 26.

