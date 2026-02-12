Ga naar de inhoud
De populairste Jeep van Nederland wordt vernieuwd

Populair is relatief

Spyshots Jeep Avenger
Lars Krijgsman

De met afstand populairste nieuwe Jeep van Nederland staat op het punt te worden vernieuwd. We hebben het dan natuurlijk over de Jeep Avenger.

De Jeep Avenger is inmiddels een paar jaar onder ons. Voor een Jeep doet de Avenger het in Nederland goed, maar met 1.677 registraties in 2025 is het natuurlijk niet echt een hardloper. In de eerste maand van dit jaar registreerde Jeep in ons land 90 exemplaren. Met een facelift moet de Avenger er weer even tegenaan kunnen en het is die vernieuwde Jeep Avenger die we je nu voor het eerst kunnen laten zien.

Afgaande op de foto's van deze ingepakte Jeep Avenger verwachten we geen wereldschokkende uiterlijke wijzigingen. We zetten in op subtiel vernieuwde koplampen met een aangepaste lichtsignatuur en ongetwijfeld neemt Jeep ook het bumperwerk onder handen.

De Jeep Avenger is er momenteel als 110 pk sterke mild-hybride, als 145 pk sterke mild-hybride 4xe met vierwielaandrijving én als elektrische Full Electric met 156 pk. Het is aannemelijk dat deze aandrijflijnen behouden blijven, al is het goed mogelijk dat de elektrische variant extra kWh's en pk's toegespeeld krijgt.

