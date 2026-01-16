Ga naar de inhoud
De populairste auto van het VK staat bij ons op plek 30

Opvallend trouw aan Nissan

Ford Puma VK UK GB
Jan Lemkes

Renault, Kia, Volkswagen: het zijn in Europa vaak de populairste merken, maar in het Verenigd Koninkrijk komt de allerpopulairste nieuwe auto van 2025 nog wel uit onverwachte hoek. 

Het VK sluit het jaar 2025 af met in totaal 2.020.520 verkochte auto’s. Dat is 3,5 procent meer dan in 2024 en dus is er reden voor voorzichtige positiviteit, hoewel rond 2016 zelfs de 2,5 miljoen-grens een paar keer werd overschreden. Van de nieuw in het VK verkochte auto’s waren er 473.348 volledig elektrisch, meldt brancheorganisatie SMMT. Dat is aanzienlijk meer dan in 2024 (381.970) en brengt het marktaandeel van EV’s van 19,6 naar 23,4 procent. Benzine levert met 46,4 procent nog altijd het grootste aandeel, diesel is geminimaliseerd tot 5,1 procent en hybrides en plug-in hybrides dragen respectievelijk 13,9 en 11,1 procent bij aan het totaal.

Populairste auto's VK 2025

Ford Puma

De top 10 van populairste automodellen in het Verenigd Koninkrijk wijkt best af van wat we hier op het vasteland gewend zijn. Zo staat de nummer één van de lijst, de Ford Puma, in Nederland op een dertigste plek. De Kia Sportage schopt het tot een eveneens uitzonderlijke tweede plek en de al wat oudere Nissan Qashqai staat op drie. Een Vauxhall zul je in de rest van Europa uiteraard helemaal niet aantreffen, maar ook als Opel staat die auto elders niet op plek vier. Nissans blijvende bijdrage aan de Britse economie wordt beloond, want ook de Juke verkoopt er nog altijd uitstekend. De top 10 wordt afgemaakt met achtereenvolgens de Volkswagen Golf, Volvo XC40, MG HS, Volkswagen Tiguan en Hyundai Tucson. 

VK: populairste auto's 2025
1Ford Puma
2Kia Sportage
3Nissan Qashqai
4Vauxhall Corsa
5Nissan Juke
6Volkswagen Golf
7Volvo XC40
8MG HS
9Volkswagen Tiguan
10Hyundai Tucson
Nissan Qashqai

Nissan Qashqai

Kijken we tot slot nog even naar de volledig elektrische modellen, dan valt op dat Tesla op dat vlak heer en meester is. De Model Y en Model 3 staan op plek 1 en 2 en zijn samen goed voor 45.486 auto’s. Audi volgt met het setje Q4 e-tron en Q6 e-tron op de plekken 3 en 4, maar wel op gepaste afstand. De rest van de elektrische top 10 tref je hieronder in een overzicht aan. 

VK: Populairste EV's 2025
1Tesla Model 3
2Tesla Model Y
3Audi Q4 e-tron
4Audi Q6 e-tron
5Ford Explorer
6BMW i4
7Skoda Enyaq
8Kia EV3
9Skoda Elroq
10Volvo EX30
Audi Q4

Audi Q4

