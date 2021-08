De populaire Kia Niro - Wel en wee

De bestverkochte auto van 2020, dat is de eretitel die de Kia Niro mag dragen. Vorig jaar rolden maar liefst 11.880 exemplaren van de cross-over de showroom uit, waarmee hij de Volkswagen ID3 en de Hyundai Kona achter zich liet. Ook dit jaar is de Niro tot op heden de verkooptopper en verslaat hij de Volvo XC40 tot dusver nipt in de strijd om de eerste positie. Tijd om de importeur te vragen naar een meer gedetailleerde invulling van de verkoopcijfers.

Hij mag gerust een succesnummer genoemd worden, die Kia Niro. Sinds zijn introductie halverwege 2016 verkocht Kia in totaal 42.659 exemplaren in Nederland. Het begon voor de Niro met de reguliere hybride: een 105 pk sterke atmosferische 1.6 GDI die samenwerkt met een 44 pk sterke elektromotor. De aandrijfkrachten worden op de voorwielen overgebracht middels een zestraps DCT-automaat. Vanaf 2018 kwam daar een extra motorvariant bij: de PHEV. Die heeft dezelfde brandstofmotor als de hybride, maar heeft een elektromotor met een vermogen van 60 pk en een accupakket van 8,9 kWh, waar de reguliere hybride het moet doen met 1,56 kWh. Met dat accupakket komt de plug-in hybride Niro volgens de WLTP-testcyclus 49 kilometer ver.

Uiteindelijk maakte de e-Niro naast de Hybrid en de PHEV de line-up begin 2019 compleet. In eerste instantie was de e-Niro er alleen met een elektromotor van 204 pk en een accupakket van 64 kWh, eind 2020 voegde Kia een mildere versie toe aan de prijslijst. In dat geval heeft de e-Niro 136 pk en een accupakket van 39,2 kWh. In 2019 kreeg de Niro een opfrisbeurtje waarbij onder meer de bumpers, de grille en de koplampen werden aangepast. Daarnaast kreeg het interieur een vernieuwingskuurtje, waarbij onder meer een 10,25-inch multimediadisplay en een digitaal instrumentarium van 7-inch op de optielijst prijkten.

Elektrisch maakt inhaalslag

De Niro Hybrid is het langste op de markt, iets wat ook terug te zien is in de verkoopaantallen. Van de Hybrid verkocht Kia namelijk in totaal 26.751 exemplaren, oftewel 62,7 procent van het totaal. De e-Niro maakte echter een behoorlijke inhaalslag: sinds zijn latere marktintroductie zijn daar namelijk 14.695 exemplaren van verkocht, goed voor een verkoopaandeel van 34,5 procent. De PHEV is in Nederland aanmerkelijk minder populair: daarvan rolden in totaal 1.213 exemplaren de showroom uit, wat betekent dat slechts 2,8 procent van de origineel Nederlands geleverde Niro's een plug-in hybride is.

In 2020, het jaar waarin de Niro de best verkochte auto was in Nederland, verkocht Kia 6.474 exemplaren van de e-Niro. De Niro Hybrid bleef iets achter met een verkooptotaal van 4.960 exemplaren, terwijl de PHEV bleef steken op slechts 446 exemplaren. Kia verwacht voor dit jaar dat de e-Niro nog populairder gaat worden vanwege de versie met de kleinere accu, die met zijn vanafprijs van €35.995 zelfs nog goedkoper is dan de PHEV, die vanaf €36.395 in de orderboeken staat. De Niro Hybrid blijft met een vanafprijs van €29.695 de goedkoopste optie.

Niet karig

Kia biedt voor de Niro de keuze uit verschillende lines, oplopend in luxe: de ComfortLine, DynamicLine, DynamicPlusLine en ExecutiveLine. De e-Niro heeft tussen de DynamicLine en DynamicPlusLine een extra uitvoering: de Edition. Over alle modellen bezien is de DynamicLine het populairste uitrustingsniveau, gevolgd door de ExecutiveLine en de DynamicPlusLine. De meeste klanten kiezen dus voor één stapje boven het basisniveau, al ligt die verdeling bij de e-Niro net even anders: bij dat model is de duurste ExecutiveLine weer het populairst, gevolgd door de DynamicPlusLine en DynamicLine. Bij de HEV is de verdeling hetzelfde als bij het totaal, terwijl bij de PHEV de DynamicLine op 1 staat, gevolgd door de DynamicPlusLine op 2 en de ExecutiveLine op 3.

Je zal de Niro het vaakst tegenkomen in het zwart, want volgens Kia is 'Aurora Black Pearl' over het geheel genomen de meest populaire kleur voor de Niro, gevolgd door 'Gravity Blue', 'Platinum Graphite', 'Deep Cerulean' en 'Snow White Pearl'. Vrijwel iedere Niro-koper betaalt dus bij voor metallic lak, want de basiskleur 'Clear White' schittert door afwezigheid. Overigens zag de verdeling er voor 2020 iets anders uit. Vorig jaar waren de drie populairste kleuren namelijk 'Gravity Blue' (23 procent), 'Aurora Black Pearl' (22 procent) en 'Platinum Graphite' (19 procent). Ook leuk: Kia meldt dat het merk vorig jaar in totaal 69 kilometer aan laadkabels meeleverde met de verkochte e-Niro's en Niro PHEV's. Daarnaast was 31 procent van die exemplaren voorzien van een trekhaak.