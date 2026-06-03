Wie de aanschaf van een nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV overweegt, kan nu zijn slag slaan. De plug-in hybride SUV is per direct duizenden euro's goedkoper. De prijzen zakken met maar liefst €5.000!

De Mitsubishi Outlander PHEV had tot op heden een vanafprijs van €51.990. Vanaf nu mag de plug-in hybride SUV al vanaf €46.990 mee naar huis. Daarmee ligt de vanafprijs €5.000 lager dan voorheen. Is instapuitvoering Pure je te min? Ook dan profiteer je van de prijsverlaging. Elke uitvoering wordt namelijk €5.000 goedkoper. Dat betekent dat de Outlander PHEV als Intense voortaan voor €48.990 mee mag en dat de Intense+ – die de First Edition vervangt – € 51.990 kost. Met andere woorden: voorheen kreeg je voor €51.990 de instapper, nu het derde uitrustingsniveau. De Instyle en Instyle+ kosten achtereenvolgens €55.990 en €58.990.

Ook is er een nieuwe uitvoering aan het leveringsgamma toegevoegd: de Black Edition. Die combineert de uitrusting van de Instyle+ met zaken als 20-inch lichtmetaal, zwarte lederen bekleding en een handjevol zwarte uiterlijke accenten. Zo zijn de dakrails, zijspiegelkappen, diverse sierlijsten en zelfs de Mitsubishi-logo's in het zwart uitgevoerd. Deze uitvoering is er uiteraard in het zwart (Black Diamond), maar wordt ook geleverd in de kleur Graphite Grey.

De Outlander PHEV heeft een systeemvermogen van 306 pk en een 22,7-kWh accu die goed is voor een elektrisch bereik van 86 kilometer. Je mag er maximaal 1.600 kilo mee trekken.