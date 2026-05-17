De Peugeot 307 gooit in liefhebberskringen, ook in die van enthousiastelingen die doodnormale auto's van weleer vereren, bepaald geen hoge ogen. De meningen variëren van ‘oninteressant’ tot ‘afschuwelijk’, met als gemene deler: ‘onbetrouwbaar’. Maar in dit artikel doen we een bescheiden poging tot eerherstel. Dat verdient hij, want hij bestaat dit jaar 25 jaar en het is ook nog eens de bestverkochte auto van Nederland geweest.

Eerherstel inderdaad, want hoewel het nu moeilijk voor te stellen is als je een verwaarloosde 307 in drie kleuren groen voorbij hoort ratelen, was de 307 drie jaar lang de bestverkochte auto van Nederland. Tussen 2003 en 2005 hield hij stevig de eerste plek bezet, ruim voor de Volkswagen Golf en – in 2005 – zelfs voor de splinternieuwe Opel Astra. Dat is best knap voor zo’n vernieuwend model. Tegenwoordig valt het nauwelijks meer op, maar bij zijn verschijnen in 2001 was de 307 echt een bijzonder concept.

307 moest vooral geen gemoderniseerde 306 worden, vond de grote Gérard Welter

Peugeot heeft aanvankelijk een rechttoe-rechtaan-opvolger voor de 306 in gedachten: een degelijke hatchback, iets groter in alle richtingen, volgens het bekende succesrecept. Maar Peugeots ontwerpstudio, onder leiding van Gérard Welter, denkt daar anders over. Volgens Welter is het een fout om een gemoderniseerde 306 uit te brengen. Beïnvloed door het succes van de MPV ontwikkelt zijn team van ontwerpers een kruising tussen een gewone hatchback en een MPV, die Welter ‘la voiture volumique’ noemt – de volumetrische auto. Het ontwerp heeft veel kenmerken van een MPV: ver naar voren geplaatste voorruitstijlen, een korte, steile motorkap en een hoge bouw. De 307 is zo’n tien centimeter hoger dan een Focus of een Astra en zit daarmee ongeveer tussen een gewone hatchback en een MPV in. De hoge, compacte bouw geeft de 307 wat vreemde proporties.

De 307 slaat aan!

Toch neemt de Peugeot-directie de gok, en ... de 307 slaat aan. Hij schopt het met ruime afstand tot Auto van het Jaar 2002 en de verkopen gaan door het dak. De vraag naar de 307 is zelfs zo groot dat Peugeot de fabriek in Sochaux in de weekenden moet laten draaien. Wie – vrijwillig – in het weekend werkt, krijgt hetzelfde betaald als tijdens een nachtdienst. De animo is groot en het lukt Peugeot om het aantal 307’s op te hogen tot 12.500 per week.

De 307 was overigens niet de enige auto die het ‘volumetrische’ recept volgde; ook de Volkswagen Golf 5 heeft sterke MPV-trekken, net als de Fiat Stilo vijfdeurs en de Honda Civic vijfdeurs die eveneens in 2001 verschenen. Maar de 307 is wel een van de eerste. Een MPV-achtige hatchback is perfect voor deze tijd en een uitstekend aerodynamisch alternatief voor die eeuwige SUV.

Geschiedenis Peugeot 307

Peugeot lanceert de 307 in het voorjaar van 2001 als drie- en vijfdeurs hatchback. Niet lang daarna volgen de 307 break en SW – een luxe zevenzits ruimtewonder. In navolging van de 206CC verschijnt er in de zomer van 2003 een 307CC. In juli 2004 introduceert Peugeot op sommige markten een bedenkelijk vormgegeven 307 sedan, in juli 2005 is er een facelift. In 2007 volgt de 308 de 307 op.

Last van kwaaltjes

Net als veel van zijn (Franse) generatiegenoten lijdt de 307 aan elektronische kwaaltjes. In 2008 omschrijft de Duitse ADAC de betrouwbaarheid van de 307 als ‘een loterij op wielen’. De 307 trekt veel vreemdmerkrijders naar Peugeot, maar door de problemen met de elektronica loopt het tot dan toe uitstekende imago van het merk een flinke deuk op.

De 307 nu

De 307 is de Opel Kadett van de jaren nul. Omdat er ooit zoveel van rondreden, heb je nauwelijks in de gaten dat hij behoorlijk zeldzaam begint te worden. In de beginjaren was het model leverbaar in opvallende metallickleuren zoals geel, blauw, groen en zelfs (extreem zeldzaam) oranje.

Vraag je je nu af: wat kost een vroege Peugeot 307 eigenlijk? Niet veel!