De Peugeot 206 was de verlosser van de verlosser

In een eerdere aflevering van autojaar 1998 kwamen we woorden tekort om de Ford Focus, een van de belangrijkste nieuwkomers dat jaar, te beschrijven maar de Peugeot 206 is misschien wel net zo’n mijlpaal geweest. De Peugeot 206 loste de 205 eindelijk af, en dat was al de verlosser van Peugeot. Wat maakt de 206 zo bijzonder dat we 25 jaar later uitgebreid bij zijn komst stilstaan?

Hoe zag het aanlooptraject eruit?

Met de Franse slag. Voor Peugeot is de 205 zo’n belangrijke auto, dat de Fransen het ‘Heilige Nummer’ en ‘De Verlosser’ eigenlijk geen directe opvolger willen geven. In plaats daarvan kiest het merk voor een tweesporenbeleid. Wie uit een 205 komt, kan overstappen in een 106 of 306. Maar de consument denkt daar anders over. De 205 is zo’n mooi tussenmaatje, dat het model zelfs in zijn nadagen goed blijft verkopen, mede dankzij een tweetal uitzwaai-edities: eerst de veelzeggende Forever en daarna de Génération die tot diep in 1998 leverbaar blijft. Ondertussen pakt concurrent Renault de handschoen op die Peugeot laat liggen door met een gloednieuwe Clio. Peugeot ziet daarop geen andere uitweg dan toch een directe opvolger voor de 205 te ontwikkelen. In 1996 zien we de eerste beelden van de 206 en twee jaar later komt de compacte hatchback op de markt.

Hoe revolutionair was de Peugeot 206 eigenlijk?

In het begin helemaal niet. Grote delen van het onderstel komen over van de 106 en 306, die het op hun beurt weer hadden overgenomen van … de 205. Zaken als een omklapbare leuning van de bijrijdersstoel kennen we dan al van Mazda en ook de optionele opslagruimte onder de zitting van die stoel is al bedacht, door Suzuki. Wel is de 206 als een van de eerste auto’s in zijn segment leverbaar met een door Siemens ontwikkeld navigatiesysteem. Ook relatief nieuwe systemen als een regensensor en zijairbags zijn tegen bijbetaling verkrijgbaar.

Hoe werd de 206 onthaald?

‘Lyrisch’ is hier een veel te zwak woord. De designers van Peugeot hebben in de jaren 90 gouden pennen en de 206 is daarvan een van de succesvolste voorbeelden. Duidelijk een Peugeot, maar toch met een geheel eigen en nog moderner gezicht dan de 106 en 306. Het rijdende bewijs dat een compacte auto er toch heel goed uit kan zien. Dat geldt eveneens voor de binnenkant, waar Peugeot uitpakt met frivole vormen. Nogal een verschil met de degelijke Opel Corsa en Volkswagen Polo die op dat moment de dienst uitmaken in de compacte klasse. Peugeot heeft bovendien bij het ontwikkelen van het onderstel goed gekeken naar die twee modellen. De 206 rijdt daardoor stevig, maar met een vleugje typisch Frans comfort.

Wat waren de keuzes bij de marktintroductie van de Peugeot 206?

Op motorisch gebied is de 206 bepaald geen vooruitstrevend model. Er zijn drie benzinemotoren, een 1.1, 1.4 en 1.6, die al ruimschoots ervaring hebben opgedaan in onder meer de 205. Alle viercilinders hebben acht kleppen, wat eind jaren 90 al erg gedateerd is. De 1.1 met 60 pk is er vooral voor de vanafprijs, de 1.4 met 75 pk en de 1.6 met 90 pk zijn in principe de krachtbronnen die de vlot gelijnde kar moeten gaan trekken. En dan is er nog een 1.9 diesel zonder turbo, goed voor een machtige 75 pk en een verbruik van 1 op 17,5, eveneens een oude bekende uit de 205. Bij zijn introductie is de 206 er als drie- en vijfdeurs. Op uitrustings­gebied zijn er vijf niveaus, die niet allemaal met elke motor of koets verkrijgbaar zijn. Het gamma trapt af met de XN, daarboven staan de XR, XT en de sportievere XS die er alleen als driedeurs is. Het topmodel is de Gentry, die als enige standaard een airco en een regensensor aan boord heeft.

Hoe werd de 206 ontvangen door de consument?

Zo mogelijk nog lyrischer dan door de pers. In 1999 (het eerste volledige verkoopjaar), is het op de Opel Corsa na de bestverkopende auto in zijn segment en in het eerste jaar van deze eeuw gaat de Peugeot ook zijn laatste directe concurrent voorbij. Het blijkt geen toevalstreffer, want twee jaar later is de 206 de bestverkochte auto in ons land: de eerste keer dat een compact model de nummer 1-positie verovert. De 206 gaat dat jaar meer dan 21.000 maal op kenteken, ruim 2.000 keer vaker dan de nummer 2, de Peugeot 307. Het duurt tot 2006 eer de geliefde kleine Peugeot uit de top 10 verdwijnt. 25 jaar later herinnert iedereen zich de commercial voor de Peugeot 206 nog wel, waarbij een man in India bij het zien van de 206 op een billboard zijn Hindustan Ambassador door een olifant net zo lang laat butsen tot hij eruitziet als de sympathieke Peugeot.

Wat waren zijn concurrenten?

De Opel Corsa, Volkswagen Polo en Renault Clio zijn de voornaamste concurrenten, maar ook de Ford Fiesta, Fiat Punto en Seat Ibiza rijden al eventjes rond wanneer de 206 op de markt verschijnt. Overigens zou je met niet al te veel fantasie ook de 106 van Peugeot als concurrent kunnen beschouwen. Op papier zit de 206 weliswaar precies tussen de 106 en 306 in, maar in de praktijk zit hij veel dichter bij die eerste dan bij die laatste. Zo dicht zelfs, dat het merk bij de komst van de 206 het gamma van zijn kleinere broertje flink uitkleedt om kannibalisatie te voorkomen.

Nog bijzonderheden tijdens zijn levensloop?

Zo behoudend als het gamma bij de introductie is, zo divers is het met het verstrijken van de jaren. De 206 is behalve als hatchback later ook verkrijgbaar als stationwagon (SW) en als uiterst succesvolle cabriolet (CC) met stalen vouwdak. Daarmee is de Fransman samen met de Mercedes-Benz SLK pionier in de korte maar hevige Coupé-Cabriolet-hausse van begin deze eeuw. Op markten die daar prijs op stellen verschijnt er zelfs een sedan. Kort na zijn introductie komt er bovendien een heel nieuwe generatie 16-kleppers en doen uiteenlopende commonrail diesels hun intrede, net als sportieve versies. De GTI is, zeker ten opzichte van zijn legendarische voorganger, wat aan de tamme kant. Vandaar dat hij in sommige markten, waaronder de Franse en Duitse, als S16 door het leven gaat. De 206 SW is er eveneens met de GTI-motor, als een van de weinige powerstations in het B-segment.

Opzien­barender is de Grand Tourisme, een echte homologatiespecial voor de 206 WRC. Die moet reglementair vier meter lang zijn, terwijl een standaard 206 hatchback de meetlat op maximaal 3,84 meter brengt. De oplossing van Peugeot is een tamelijk onooglijke bodykit met enorme voor- en achterbumpers om zo de 206 letterlijk op te rekken. Sochaux bouwt er 4.000 van en daarmee is de weg vrij voor een uiterst succesvolle rally-auto.

Welke uitvoering spreekt het meest tot de verbeelding?

De 206 SW GTI en Grand Tourisme zijn leuke eigenaardigheden, maar de spectaculairste variant is zonder meer de RC (GTi in Engeland) die pas na de facelift komt. Voorzien van een aangepaste 2,0-liter viercilinder 16-klepper schopt de snelste 206 het tot 177 pk en daarmee kan de kleine hot hatch in minder dan 7,5 seconden de 100 aantikken. Dat is in 2003 echt heel snel voor een hete hatchback uit dit segment. Bovendien ziet de RC er lekker dik uit en het onderstel is al net zo spectaculair als het uiterlijk. Helaas is de prijs niet mals: de 206 RC moet bijna €28.000 opbrengen, ruim €6.000 meer dan een GTI.

Wat is de impact van de 206 geweest?

De 206 bewijst als een van de eerste moderne auto’s in zijn klasse dat een B-segmenter meer kan zijn dan alleen een relatief goedkoop, doelmatig vervoermiddel. Dat komt grotendeels door het design, hoewel de grote keuze aan motoren en koetsvarianten zeker bijdraagt aan zijn enorme succes. De auto is zo succesvol, dat Peugeot hem in 2009 nog voorziet van het front van de 207 en hem als 206+ aan de man brengt. Dat ziet er niet echt evenwichtig uit en daarmee is het belangrijkste pluspunt van het model meteen teniet gedaan. In 2012 valt bij ons definitief het doek, hoewel de 206 sedan tot op de dag van vandaag (in tamelijk grotesk aangepaste vorm) nog in licentie van de productieband rolt in bijvoorbeeld Iran en Tunesië.

Hoeveel zijn er gebouwd en hoeveel 206’s zijn er nog over?

Het precieze productieaantal van de Peugeot 206 is, mede doordat er zoveel in licentie gebouwde varianten van zijn, moeilijk vast te stellen. Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is dat het in ons land de bestverkochte Peugeot aller tijden is: ruim 153.000 stuks. Volgens de data van Vinacles zijn er daarvan nog 76.399 over met een geldig kenteken, inclusief 8.451 206+’jes (2009-2013).

Jaar Aantal

1998 290

1999 2.554

2000 5.156

2001 7.504

2002 10.617

2003 11.441

2004 10.516

2005 8.005

2006 5.551

2007 2.909

2008 2.571

2009 833

2010 1

bron: Vinacles